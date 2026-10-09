Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la tarde del jueves 8 de octubre se registró un grave incidente en el municipio de Rioblanco, ubicado en el sur del Tolima. De acuerdo con información suministrada por el comandante encargado de la Policía Tolima, Michael Leal Leal, dos policías fueron atacados con armas de fuego cuando adelantaban tareas de registro y verificación de antecedentes en el sector. El ataque fue perpetrado por varios hombres que se desplazaban en motocicletas y que, al encontrar a los uniformados, abrieron fuego contra ellos en un intento de sorpresa y escape.

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A pesar del peligro al que fueron expuestos, los policías reaccionaron de manera inmediata y lograron evitar daños personales. Según el reporte oficial, durante el enfrentamiento repelieron el ataque, hirieron en una pierna a uno de los presuntos agresores y lo capturaron en el lugar. Posteriormente, el detenido fue trasladado a un centro médico para recibir atención. Otro de los implicados habría logrado escapar del sitio, por lo que las autoridades mantienen operativo de búsqueda para dar con su paradero.

En el procedimiento policial se incautaron municiones para arma de fuego, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que ahora hacen parte de la investigación. Además, dos motocicletas utilizadas durante el ataque fueron inmovilizadas por los uniformados. Estas acciones forman parte de los protocolos establecidos para esclarecer los móviles y responsables de estos hechos violentos.

De acuerdo con las primeras versiones, los sospechosos tendrían presuntos vínculos con el frente Jerónimo Galeano, una estructura identificada como parte de las disidencias de las Farc. Igualmente, las autoridades investigan si las personas capturadas y prófugas estarían asociadas con casos recientes de extorsión en el municipio de Rioblanco. Estos elementos serán verificados y confirmados en el avance de las indagaciones.

Por el momento, los dos policías atacados salieron ilesos y se mantienen las labores investigativas para establecer la identidad y ubicación de los demás involucrados en el hecho, que generó preocupación entre los habitantes del sur del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió con la captura del presunto integrante del frente Jerónimo Galeano en Rioblanco, Tolima?

Durante el operativo que se realizó tras el ataque a los policías, uno de los presuntos agresores, que habría resultado herido en una pierna, fue capturado y trasladado a un centro médico. Según el reporte del comandante encargado de la Policía Tolima, en el procedimiento se incautaron municiones, teléfonos celulares, dinero en efectivo y se inmovilizaron dos motocicletas, elementos relevantes para la investigación en curso.

¿Qué se sabe sobre los vínculos de los atacantes con las disidencias de las Farc?

De acuerdo con las primeras versiones ofrecidas por las autoridades, los hombres involucrados en el ataque a los policías en Rioblanco estarían presuntamente relacionados con el frente Jerónimo Galeano, un grupo identificado como parte de las disidencias de las Farc. Sin embargo, estas hipótesis aún están en investigación y deben ser confirmadas mediante los procedimientos judiciales y de inteligencia respectivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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