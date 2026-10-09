Por: EL PILON SA

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En la noche del jueves, un trágico hecho conmocionó a los vecinos de las Torres de Nando Marín, en el sur de Valledupar, cuando Elías Matute, ampliamente conocido en el sector como ‘El Negro Óscar’, fue víctima de un ataque armado que le costó la vida. La noticia sobre la identidad de la víctima se confirmó poco después del suceso, desatando una ola de consternación entre los habitantes del área, de acuerdo con los testimonios recolectados.

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Según narran residentes del sector, Matute se encontraba acompañado de varias personas al momento del ataque. En ese instante, sujetos armados llegaron al lugar y, sin pronunciar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra él. La gravedad del ataque sorprendió a los testigos, quienes intentaron ayudar a la víctima trasladándolo en una motocicleta hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín. Sin embargo, tal como indica la información disponible, Matute ingresó sin signos vitales, lo que evidencia la gravedad de las heridas sufridas.

El fallecimiento de Elías Matute provocó una sensación de inseguridad y alarma entre la comunidad local. Residentes del sector manifestaron su inquietud ante la repetición de hechos violentos en la zona, señalando la constante presencia de situaciones de intolerancia, peleas y actos vandálicos que, según sus denuncias, afectan la cotidianidad en este sector del sur de Valledupar. Las voces de la comunidad exigen acciones más contundentes de parte de las autoridades locales, en busca de respuestas y garantías mínimas en materia de seguridad ciudadana.

Tras el homicidio, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Valledupar activó sus protocolos de investigación. De acuerdo con lo conocido, los agentes adelantan labores que incluyen la recolección de testimonios en el vecindario, el análisis de las cámaras de seguridad y demás acciones que permitan esclarecer lo sucedido y dar con la identidad y paradero de los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Elías Matute, conocido como ‘El Negro Óscar’, y por qué causó conmoción su muerte en Valledupar?

Elías Matute, apodado ‘El Negro Óscar’, era una figura ampliamente reconocida en el sector de las Torres de Nando Marín, en Valledupar. Su muerte generó conmoción porque se encontraba reunido con varios vecinos al momento del ataque y los residentes del lugar venían denunciando reiteradas situaciones de violencia e inseguridad en la zona. El suceso profundizó la preocupación y el malestar en la comunidad, que exige mayor protección y acciones más eficaces de parte de las autoridades, de acuerdo con los testimonios recogidos.

¿Qué acciones está tomando la Policía Metropolitana de Valledupar tras el homicidio de Elías Matute?

Luego del asesinato de Elías Matute, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Valledupar está realizando actividades de vecindario, recolectando testimonios y revisando material de cámaras de seguridad con el fin de esclarecer las circunstancias del crimen y avanzar en la identificación de los responsables, según la información difundida tras el hecho.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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