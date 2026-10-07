Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un incidente de aparente justicia por mano propia se vivió en las cercanías de la calle 25 con avenida Guabinal, en Ibagué, donde un presunto delincuente fue retenido por varios ciudadanos tras un supuesto hurto. La situación se habría desencadenado cuando, de acuerdo con la información obtenida, varias personas del sector reaccionaron de inmediato ante el robo que presuntamente había sucedido minutos antes en las inmediaciones del hospital San Francisco.

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Los testigos y vecinos, enfurecidos por el acto delictivo que se habría cometido, decidieron intervenir directamente y lograron detener al hombre señalado. En ese momento, la reacción ciudadana escaló y se concretó en lo que popularmente se denomina una “paloterapia”, es decir, una agresión física colectiva. La persona fue golpeada en plena vía pública antes de ser trasladada al hospital San Francisco, en las mismas inmediaciones donde, según los reportes, habría ocurrido el robo. Toda esta información fue difundida por el medio El Nuevo Día, que también compartió, a través de sus plataformas, el registro del hecho.

La tensión en el sector aumentó cuando la motocicleta del individuo señalado fue incendiada por parte de los manifestantes. El vehículo terminó consumido por las llamas ante la mirada atenta de quienes presenciaban la escena. Según lo documentado, un segundo sujeto, también presuntamente implicado en el delito, consiguió huir del lugar dirigiéndose hacia barrios cercanos. Por su parte, las autoridades asumieron el caso y serán las encargadas de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades judiciales.

El episodio no solo causó consternación entre los habitantes del sector, sino que también reavivó el debate sobre la respuesta ciudadana frente a la inseguridad. El incremento de casos en que personas deciden intervenir directamente ante situaciones ilícitas, y la práctica de agredir físicamente a quienes son sorprendidos cometiendo delitos, se han convertido en fenómenos sociales recurrentes en varias ciudades, según lo indicó El Nuevo Día en sus publicaciones. Este hecho evidencia, una vez más, la preocupación de la comunidad frente a la inseguridad y el dilema de la justicia por mano propia en contextos urbanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió exactamente en el caso de justicia por mano propia en Ibagué?

En la calle 25 con avenida Guabinal, en Ibagué, ciudadanos retuvieron y agredieron físicamente a un hombre señalado de cometer un robo en las cercanías del hospital San Francisco, acto conocido como “paloterapia”. Además, la motocicleta del implicado fue incendiada. El caso es investigado por las autoridades, según información de El Nuevo Día.

¿Qué es la ‘paloterapia’ y por qué se discute su uso en hechos de inseguridad?

La ‘paloterapia’ es una expresión coloquial que hace referencia a la agresión física colectiva ejercida por ciudadanos contra personas acusadas de delitos. Su uso es tema de debate porque, aunque surge de la indignación ciudadana frente a la inseguridad, implica un acto de violencia que cuestiona los límites de la justicia por mano propia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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