Por: El Espectador

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El corredor de la ciclorruta en la avenida 26, uno de los más transitados por biciusuarios y personas en patineta, se ha transformado en un espacio marcado por el riesgo, en especial durante las noches. De acuerdo con nueva información difundida recientemente y respaldada por un video, la inseguridad en los túneles de este trayecto ha alcanzado un punto crítico. La grabación muestra cómo tres hombres emergen de áreas oscuras y de los arbustos, emboscan a un usuario de bicicleta eléctrica cerca de la intersección entre la calle 26 y la avenida Boyacá y, en cuestión de segundos, lo derriban con violencia. El usuario, sin alternativas, opta por huir corriendo entre el tráfico de Transmilenio, priorizando su seguridad personal por encima de la integridad de su vehículo.

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En los instantes posteriores se observa que el ciclista había bloqueado su bicicleta con un control remoto, obligando a los delincuentes a abandonar el vehículo y dispersarse rápidamente en diferentes direcciones. Aunque la víctima recupera su transporte, los asaltantes logran evadir la captura, alimentando el temor colectivo de quienes circulan por este corredor diariamente.

La recurrente denuncia de inseguridad en este punto de la ciudad no se limita a este caso. Según las quejas de los ciudadanos recogidas en el video, la situación se intensifica en las tardes y noches por la disminución de patrullajes policiales. Las deficiencias en la infraestructura y la iluminación de los pasos subterráneos, donde se reportan frecuentes inundaciones, agravan el panorama: estos elementos propician la formación de puntos ciegos ideales para la acción delictiva.

La comunidad ciclista exige una intervención inmediata por parte del Distrito y la Policía Metropolitana, reclamando una presencia más visible y mejoras físicas urgentes en los túneles de la ciclorruta. Hasta el momento, los videos grabados por las propias víctimas permanecen como los únicos testigos visibles de una problemática que se repite noche tras noche en el asfalto capitalino.

¿Qué medidas exigen los biciusuarios para mejorar la seguridad en la ciclorruta de la avenida 26?

Los usuarios de bicicleta solicitan principalmente el refuerzo de los controles nocturnos a cargo de la Policía Metropolitana y el Distrito, así como la mejora de la iluminación y la estructura física de los pasos subterráneos, para así reducir los puntos ciegos que facilitan la delincuencia.

¿Por qué los pasos subterráneos de la ciclorruta son considerados zonas de riesgo?

Estos espacios presentan problemas de iluminación y frecuentes inundaciones, factores que, según las denuncias ciudadanas, dificultan la visibilidad y favorecen que los delincuentes se oculten para atacar a los biciusuarios, especialmente en horarios nocturnos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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