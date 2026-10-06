Por: Portal Bogotá

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Desde el pasado 8 de septiembre, las personas que utilizan el sistema TransMilenio en el centro de Bogotá deben tener en cuenta una reorganización en las paradas de varias rutas de buses sobre la avenida calle 19. De acuerdo con lo informado por TransMilenio, la reubicación de los paraderos afecta principalmente a las rutas A127, C127, A702 y H702, decisión que busca mejorar la distribución del flujo de pasajeros en este importante corredor vial de la ciudad.

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En detalle, los cambios se organizaron así: para quienes esperan la ruta A127 o C127, su paradero fue trasladado al 247B00 (Módulo B), ubicado en el barrio Veracruz, sobre la avenida calle 19 con carrera 4. En ese mismo punto, también operan otras rutas, como la A129-C129 (Germania - Bilbao), A704-H704 (Germania - El Uval), A706-H706 (San Diego - El Uval), A617-H617 (Centro - Perdomo), L519-G519 (Los Laches - Olarte), la 97 (Galerías - Rincón de Venecia) y la 688 (La Magdalena - Germania). Esta concentración de rutas en un solo lugar facilita el acceso para los usuarios y permite conectar fácilmente distintos destinos dentro de la capital.

Por otra parte, la reorganización también afecta a quienes toman la ruta A702 o H702. Ahora, el punto asignado para abordar estos recorridos es el paradero 247D00 (Módulo D), también en el barrio Veracruz, pero sobre la avenida calle 19 con carrera 5. Allí siguen funcionando otras rutas, como la A324-K324 (Perseverancia - Refugio), A336-K336 (Germania - Puente Grande HB) y A618-H618 (Germania - Santo Domingo), lo que representa una nueva alternativa de conexión para los pasajeros en el interior del sistema.

Estas modificaciones fueron anunciadas oficialmente por TransMilenio y tienen la finalidad de optimizar la operación y los tiempos de desplazamiento para los usuarios. La empresa recomienda planear sus trayectos con anticipación, verificando los cambios tanto en la aplicación oficial TransMiApp como en el sitio web de TransMilenio, para evitar contratiempos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la reorganización de paradas de TransMilenio a los usuarios de la calle 19 en Bogotá?

La actualización de paraderos afecta la manera en que los usuarios abordan o hacen transbordo entre distintas rutas sobre la calle 19, obligando a quienes usan las rutas A127, C127, A702 y H702 a dirigirse a puntos específicos. TransMilenio recomienda informarse previamente para evitar confusiones y optimizar los tiempos de viaje.

¿En qué consiste la ruta A127 dentro del sistema TransMilenio?

La ruta A127, según TransMilenio, conecta Germania con Fontanar del Río. Con la nueva organización, la parada oficial para abordarla es el paradero 247B00, en la avenida calle 19 con carrera 4, junto a otras rutas que permiten diversas conexiones dentro de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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