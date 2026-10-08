Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un hombre fue hallado muerto este jueves 08 de octubre en una zona boscosa de Ibagué, ubicada entre el barrio Eduardo Santos, la Cuesta de la 14 y la conexión hacia el barrio Combeima. Este descubrimiento movilizó a las autoridades, específicamente a unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional Tolima, que acudieron de inmediato para cumplir procedimientos forenses, como la inspección técnica del lugar y el levantamiento del cuerpo, según la información relevada en el sitio.

Sigue a PULZO en Discover

Hasta el momento de la publicación, las autoridades no han logrado identificar a la persona fallecida. De acuerdo con los primeros reportes suministrados, se presume que podría tratarse de un hombre en condición de calle, aunque este dato aún debe ser oficialmente confirmado por los órganos encargados. La identidad de la víctima ha sido uno de los principales vacíos informativos, lo que limita las hipótesis y el avance de la investigación.

Otro de los aspectos que genera mayor incertidumbre es la causa del fallecimiento. Según se conoció en información preliminar, aún no se ha establecido con claridad si el cuerpo presenta signos de violencia, lesiones o si, por el contrario, el deceso estuvo relacionado con una condición de salud preexistente, de origen natural, o incluso si podría ser un homicidio. Por ahora, ninguna de estas hipótesis ha sido descartada o confirmada y las autoridades se reservan detalles, priorizando el avance de investigaciones forenses y técnicas.

Este caso ha llamado la atención local no solo por el área en la que se encontró el cuerpo, cercana a zonas residenciales y transitadas, sino también por la falta de información concluyente sobre las circunstancias del fallecimiento y la identidad del occiso. Por ahora, el hecho es considerado noticia en desarrollo y se espera que en los próximos días las autoridades entreguen datos adicionales, tras el análisis detallado de evidencias y las indagaciones correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era el hombre encontrado muerto en zona boscosa de Ibagué?

Hasta la fecha, la identidad del hombre hallado sin vida permanece sin confirmar por parte de las autoridades. Según los primeros reportes, podría tratarse de una persona en condición de calle, pero esta información debe ser validada oficialmente. El proceso de identificación depende de los procedimientos forenses y de la verificación de antecedentes que está llevando a cabo el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional Tolima.

¿Cuáles son las posibles causas de muerte de la persona hallada en Ibagué?

De acuerdo con la información preliminar, las causas de la muerte aún no han sido establecidas. Las autoridades investigan varias hipótesis, entre ellas, si existieron lesiones, indicios de violencia, o si el fallecimiento podría corresponder a afecciones de salud o causas naturales. Ningún escenario ha sido descartado y el caso sigue en investigación para esclarecer los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.