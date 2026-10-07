Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Luz Edenis Méndez, conocida como Lucy, fue hallada muerta después de estar desaparecida desde el pasado 4 de octubre, fecha en la que trabajaba como mototaxista en Chaparral, Tolima. La noticia del hallazgo, registrada este miércoles 7 de octubre en inmediaciones del corregimiento La Marina, puso fin a la búsqueda emprendida tanto por sus familiares como por la comunidad. De acuerdo con la información, el descubrimiento del cuerpo ocurrió a un costado de una vía rural, donde habitantes del sector notaron la presencia de una persona sin vida y solicitaron, de inmediato, la intervención de los organismos de socorro.

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Unidades de la Defensa Civil acudieron al lugar para verificar los hechos y confirmar la identidad de la fallecida. Según datos conocidos, el cuerpo corresponde a Luz Edenis Méndez, quien había sido vista por última vez el domingo anterior, alrededor de las 5:40 p. m., ingresando al municipio por el sector de Tuluní mientras se desplazaba en su motocicleta de trabajo. Su desaparición generó una profunda inquietud entre sus allegados y los habitantes de Chaparral, debido a que Lucy era madre de dos hijos menores y muy reconocida por ejercer el oficio de mototaxista en la zona.

Los familiares, ante la falta de noticias, recurrieron al seguimiento de cámaras de seguridad y al apoyo de los vecinos para intentar reconstruir las últimas horas de Lucy antes de que se perdiera su rastro. Esta búsqueda persistente llevaba varios días sin resultados positivos, hasta el lamentable descubrimiento en el corregimiento La Marina.

Por el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas de la muerte, por lo que la investigación permanece abierta. Se espera el avance de las diligencias pertinentes para esclarecer no solo cómo ocurrió el deceso, sino también las responsabilidades implicadas en el caso. El acontecimiento ha causado gran consternación en Chaparral y en el sur del Tolima, donde tanto familiares como habitantes piden el pronto esclarecimiento de los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanzan las investigaciones sobre la muerte de Luz Edenis Méndez en Chaparral?

Por ahora, las autoridades continúan con las diligencias para determinar en qué circunstancias se produjo la muerte de Luz Edenis Méndez. Hasta el momento, no se han informado oficialmente las causas de su fallecimiento, por lo que el caso sigue en etapa de investigación y desarrollo.

¿Por qué la desaparición de Luz Edenis Méndez causó alarma en la comunidad de Chaparral, Tolima?

La desaparición de Luz Edenis Méndez preocupó especialmente a la comunidad porque ella era madre de dos hijos menores y reconocida como mototaxista en Chaparral. Familiares y habitantes unieron esfuerzos en la búsqueda, utilizando cámaras de seguridad y el apoyo vecinal para esclarecer sus últimos movimientos, lo que refleja la alta sensibilidad y preocupación social causada por este caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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