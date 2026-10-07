Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Piero De Benedictis, emblemático cantante y compositor, falleció el miércoles 7 de octubre de 2026 a los 81 años. De origen italiano, criado en Argentina y naturalizado colombiano, Piero dejó un legado indeleble en la música latinoamericana, así como una profunda conexión con Colombia, país que lo acogió y en el cual desarrolló parte de su historia personal y profesional, de acuerdo con los registros y perfiles citados en el texto.

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La noticia de su partida fue confirmada ese miércoles y representa una pérdida significativa para diversas generaciones que se identificaron con temas como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Soy pan, soy paz, soy más”. Más allá de su trayectoria artística, su vínculo con Colombia atravesó no solo la música, sino también el trabajo social y los esfuerzos de reconciliación nacional tras décadas de conflicto.

Piero relató que a comienzos de los años 90 recibió la propuesta de convertirse en ciudadano colombiano. Decidió aceptar y, en 1994, durante el mandato del expresidente Ernesto Samper, le fue otorgada oficialmente la nacionalidad, como consta en publicaciones relacionadas con su biografía. Su relación con Colombia se consolidó a través de frecuentes visitas, conciertos y, especialmente, iniciativas dirigidas a acompañar a víctimas de la violencia. Ejemplo de ello fue su participación en el Monumento Sonoro por la Memoria en 2013, un proyecto en el que artistas trabajaron con niños y jóvenes sobrevivientes del conflicto armado en regiones como Urabá, Cauca y Meta.

Esta inmersión llevó a Piero a conocer de cerca el dolor y la esperanza de comunidades afectadas por la violencia, usando su música como medio para fortalecer la memoria colectiva y animar procesos de reconciliación. En su trayectoria, mantuvo un compromiso visible con diversas causas de paz y solidaridad, además de iniciativas asistenciales tras tragedias como la de Armero. El cantante, que tenía planeado reunirse con figuras como Carlos Pizarro en 1990 —encuentro frustrado por el asesinato del candidato—, fue testigo y protagonista de momentos clave en la historia contemporánea del país.

Con su muerte en 2026, Colombia no solo despide a una voz reconocida, sino a un ciudadano adoptivo que convirtió la solidaridad, el arte y la memoria en parte fundamental de su labor y mensaje.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Piero De Benedictis obtuvo la nacionalidad colombiana?

Piero De Benedictis recibió la nacionalidad colombiana en 1994, durante el gobierno de Ernesto Samper, según los registros publicados sobre su vida. El propio artista relató que a inicios de los años 90 se le propuso convertirse en ciudadano colombiano, propuesta que aceptó tras varias décadas de relación con el país por conciertos y trabajo social, consolidando así una conexión que fue más allá de su carrera musical.

¿Cuál fue el papel de Piero en iniciativas de paz y memoria en Colombia?

La labor de Piero en Colombia incluyó acciones sociales y artísticas, especialmente con víctimas del conflicto armado. En 2013, participó en el Monumento Sonoro por la Memoria, proyecto en el que trabajó con niños y jóvenes afectados en regiones golpeadas por la violencia, empleando la música como herramienta de memoria y reconciliación, y mostrando así su compromiso con la construcción de una sociedad menos marcada por la violencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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