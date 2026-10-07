Por: EL PILON SA

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Piero De Benedictis, el icónico cantautor nacido en Galípoli, Italia, y nacionalizado argentino y colombiano, falleció el miércoles 7 de octubre de 2026, en Buenos Aires, a los 81 años. Así lo confirmaron sus familiares y allegados, quienes informaron que el artista se encontraba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires al momento de su muerte. Hasta ahora, según El Pilón, los reportes iniciales no han detallado la causa de su fallecimiento.

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Durante más de seis décadas, Piero fue una de las voces fundamentales de la canción popular latinoamericana gracias a un repertorio en el que supo unir la balada romántica con letras de fuerte contenido social. Entre sus canciones más reconocidas, destaca especialmente “Mi viejo”. Compuesta por el periodista y poeta José Tcherkaski y grabada en 1969, esta canción se transformó en uno de los grandes clásicos de la música en español. De acuerdo con la Fundación Konex, “Mi viejo” ha sido versionada más de 500 veces y se ha consolidado como un himno para quienes ven reflejada en sus versos la relación entre padres e hijos. Al respecto, el propio Piero reconoció que su padre fue profundamente conmovido cuando la escuchó por primera vez, y durante décadas, el cantautor continuó presentándola ante públicos que la recibían con igual emoción.

Piero inició su carrera musical en la década de 1960 y en 1968 empezó su colaboración con Tcherkaski, etapa en la que nacerían muchas de las canciones que estructuran su legado artístico. Algunas como “Pedro nadie”, “Juan Boliche”, “Coplas de mi país”, “Llegando llegaste” y “Para el pueblo lo que es del pueblo” son recordadas por su cercanía a las luchas sociales y los contextos políticos de Argentina en los años setenta. Participó activamente en la vida pública y esto le llevó al exilio en España en 1976, tras un intento de secuestro, regresando a Argentina en 1981.

La relación de Piero con Colombia fue igualmente significativa. Según la Fundación Konex, en 1996 obtuvo la nacionalidad colombiana y mantuvo un fuerte vínculo con el país, donde se presentó en repetidas ocasiones, incluso en 2025 durante la celebración de los 50 años de “Mi viejo”, y nuevamente en abril de 2026 con “La sinfonía inconclusa del mar” en Bogotá. Pese a su edad, continuó presente en escenarios internacionales y recientemente compartió su alegría porque su voz fue utilizada en la apertura de un desfile de Saint Laurent en París, evidencia de que su música seguía expandiendo fronteras. La partida de Piero deja una huella imborrable en la memoria musical latinoamericana, donde su legado persistirá en el tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la canción “Mi viejo” de Piero es considerada un himno en América Latina?

La canción “Mi viejo”, según información de la Fundación Konex citada en El Pilón, ha alcanzado el estatus de himno por haber conectado de forma profunda con distintas generaciones, al abordar el vínculo entre padres e hijos con sensibilidad y autenticidad. Su alto número de versiones —más de 500— y la constante interpretación en los conciertos de Piero refuerzan su vigencia y la convierten en una de las obras más reconocidas de la música en español.

¿Cómo fue la relación de Piero con Colombia y qué importancia tuvo en su carrera?

De acuerdo con El Pilón y la Fundación Konex, Piero obtuvo la nacionalidad colombiana en 1996 y mantuvo una estrecha relación con el país. Realizó giras, celebró aniversarios importantes de su música en el territorio colombiano y se presentó allí incluso meses antes de su fallecimiento. Estos lazos fortificaron su identidad en la región y expandieron la influencia de su obra más allá de Argentina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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