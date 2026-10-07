Por: El Espectador

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La Casa de Nariño ha dado a conocer un nuevo decreto que reglamenta los protocolos de encuentro con delegaciones internacionales que visitan Colombia. Según el documento, lo que se pretende es establecer criterios claros para que las autoridades extranjeras sean recibidas de acuerdo con su rango, privilegiando que los jefes de Estado mantengan contacto directo únicamente con el presidente Abelardo de la Espriella, mientras que otros funcionarios de menor rango sean atendidos por sus pares colombianos. Toda esta regulación busca enmarcarse dentro de una política de mayor rigor diplomático y optimización de las agendas de los representantes nacionales.

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De acuerdo con el decreto 1492 de 2026, citado dentro del artículo de El Espectador, se han previsto ciertas excepciones a esta regla, las cuales serán evaluadas dependiendo de los intereses diplomáticos de Colombia. El análisis de estas situaciones puntuales quedará en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la propia Casa de Nariño. El texto del decreto es explícito: “Con ocasión de las visitas al país de autoridades extranjeras, el presidente de la República recibirá a los Jefes de Estado o de Gobierno. Las demás autoridades extranjeras serán atendidas por el ministro de Relaciones Exteriores o por la autoridad nacional de rango equivalente al del visitante, según lo determine el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Además, el documento deja claro que, en caso de peticiones de encuentro directo con el presidente De la Espriella, dichas solicitudes deberán remitirse por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, permitiendo así que las decisiones se tomen en línea con las prioridades y conveniencias de la política exterior del país. Incluso, el decreto ofrece flexibilidad: el jefe de Estado podrá recibir a funcionarios que no sean presidentes, siempre y cuando considere que es conveniente para los intereses diplomáticos del país. La rúbrica de esta resolución corresponde tanto al presidente Abelardo de la Espriella como a su canciller, Omar Bula.

Esta disposición coincide con la línea de gobierno del presidente De la Espriella, quien ha manifestado su intención de no salir de Colombia durante los cuatro años de su mandato. Prueba de esto es que, en la más reciente Asamblea General de Naciones Unidas, la representación del país corrió por cuenta del vicepresidente José Manuel Restrepo, en vez del propio presidente. Todo lo anterior evidencia una intención de reestructurar los canales de comunicación y representación internacional desde el poder ejecutivo colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué establece el decreto 1492 sobre los encuentros con delegaciones internacionales en Colombia?

El decreto 1492 de 2026, según El Espectador, dicta que los jefes de Estado o de Gobierno que visitan Colombia serán recibidos por el presidente Abelardo de la Espriella, mientras que otras autoridades extranjeras deben reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores o con el funcionario colombiano de rango equivalente. El documento también contempla que las excepciones, evaluadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Casa de Nariño, respondan a conveniencias diplomáticas.

¿Cómo se procesan las solicitudes de reuniones de funcionarios extranjeros con el presidente de la República?

Las autoridades extranjeras que deseen un encuentro con el presidente de la República deben canalizar su solicitud a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta cartera evalúa cada caso teniendo presente los intereses de la política exterior colombiana y, si lo considera adecuado, permite que el presidente reciba a funcionarios distintos a jefes de Estado.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.