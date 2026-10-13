Por: Noticiero 90 minutos

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El Bulevar de Oriente en Cali se ha consolidado como un espacio clave para la promoción de negocios y emprendimientos locales, gracias a la apertura de una convocatoria que permitirá a nuevos comerciantes ocupar stands disponibles en esta zona. El objetivo principal es convertir este lugar en un referente de encuentro para los caleños, al tiempo que se incentiva una oferta comercial amplia y variada, potenciando las opciones de venta para quienes buscan expandir sus proyectos.

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De acuerdo con la información publicada, la convocatoria está dirigida a todas las personas que cuenten con un negocio o emprendimiento y deseen hacer parte de la oferta comercial del Bulevar de Oriente. Este espacio no solo busca dinamizar la economía de la ciudad, sino también brindar a los comerciantes un escenario adecuado para mostrar sus productos, atraer nuevos clientes y fortalecer el ecosistema empresarial local.

Para quienes estén interesados, es fundamental tener en cuenta que el plazo para postularse finaliza el 16 de octubre de 2026. Los aspirantes deberán revisar atentamente los términos de referencia divulgados por la organización de la convocatoria, ya que allí se detallan las condiciones, los documentos necesarios y los requisitos que se deben cumplir para poder participar. Este proceso está diseñado para asegurar transparencia y equidad en la selección de quienes ocuparán los stands comerciales.

La iniciativa, según lo informado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali a través de sus canales oficiales citados en la convocatoria, busca transformar el Bulevar de Oriente en un punto donde los visitantes puedan acceder a múltiples opciones de compra y disfrute, promoviendo así la interacción entre consumidores y nuevos negocios. Los emprendedores que logren acceder a este espacio tendrán la oportunidad de dar mayor visibilidad a su oferta, conectarse con nuevos públicos y aportar a la transformación comercial de la ciudad.

El proyecto representa una apuesta decidida por el fortalecimiento de la economía local, al facilitar escenarios en los que los pequeños empresarios y comerciantes pueden crecer y consolidar sus negocios en el interior de la ciudad. Para conocer todos los detalles y participar en esta convocatoria, los interesados deben consultar directamente los documentos oficiales proporcionados en los canales de la organización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden inscribirse los negocios interesados en el Bulevar de Oriente?

Los negocios que quieran postularse deben consultar los términos de referencia publicados por la organización de la convocatoria, revisar los requisitos y reunir los documentos necesarios antes de la fecha límite establecida: 16 de octubre de 2026. La inscripción se realiza a través del enlace oficial señalado en la información proporcionada.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria del Bulevar de Oriente en Cali?

La convocatoria está abierta para todas las personas que tengan un emprendimiento o negocio y deseen integrarse a la oferta comercial del Bulevar de Oriente en Cali. Es fundamental revisar los requisitos y condiciones detallados en los términos de referencia para asegurar una postulación válida.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.