Por: Noticiero 90 minutos

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La movilidad en el sur del Valle del Cauca experimenta un cambio significativo con la habilitación de los primeros 2,9 kilómetros de la nueva calzada de la avenida Cañasgordas, desde la glorieta de Alfaguara. De acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca, la apertura de este tramo tiene el propósito inmediato de facilitar el tránsito mientras continúan los trabajos hidráulicos en la vía existente, acción fundamental para la modernización total del corredor vial.

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Según información entregada por la administración departamental, el proyecto supera el 72 % de avance, un porcentaje que incluso se encuentra por encima del cronograma previsto inicialmente. Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, detalló que la calzada habilitada funcionará en ambos sentidos, lo que permitirá ejecutar intervenciones necesarias en la estructura vial actual y dar continuidad a las labores de ampliación.

Ramírez también precisó que esta nueva calzada ya está completamente terminada y lista para su uso, no solo en lo que respecta al pavimento, sino también en elementos complementarios como los espacios públicos, la ciclorruta y el andén. Estos aspectos forman parte de un enfoque integral que busca no solo mejorar la movilidad en vehículos particulares, sino también promover medios de transporte alternativos y peatones, fortaleciendo la infraestructura para toda la población que transita en esta zona.

La ampliación de la avenida Cañasgordas contempla en total 6,1 kilómetros de nueva calzada. De acuerdo con la Gobernación, el objetivo de este ambicioso proyecto es optimizar los desplazamientos entre Cali y Jamundí. La entidad estima que, una vez finalizada la obra, los tiempos de viaje podrán reducirse hasta en 30 minutos, beneficiando a más de 360.000 vallecaucanos que se movilizan constantemente a través de este corredor estratégico.

Mientras avanzan las obras en el tramo restante, la apertura de estos primeros 2,9 kilómetros es vista como un avance significativo y una medida transitoria clave. Esta permite agilizar la intervención de la calzada antigua y continuar el desarrollo del proyecto sin afectar de manera sensible la circulación. La Gobernación insiste en que la meta es completar cuanto antes la ampliación total, consolidando un corredor moderno y eficiente para el departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos kilómetros tendrá la nueva calzada de la avenida Cañasgordas?

Según información oficial de la Gobernación del Valle del Cauca, la ampliación de la avenida Cañasgordas contempla la construcción total de 6,1 kilómetros de nueva calzada. Este corredor busca mejorar la conexión entre Cali y Jamundí, facilitando los desplazamientos para miles de ciudadanos que transitan diariamente por la zona.

¿Cuál es el avance actual del proyecto de la avenida Cañasgordas?

De acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca, el proyecto de ampliación de la avenida Cañasgordas registra un avance superior al 72 %. Esto significa que las obras se desarrollan a buen ritmo, incluso por encima del cronograma originalmente establecido por las autoridades departamentales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.