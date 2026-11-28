Por: El Espectador

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Un inesperado hallazgo científico abrió nuevas preguntas sobre la formación de sistemas estelares cercanos a la Tierra. De acuerdo con la revista Astronomy & Astrophysics, un grupo internacional de investigadores encontró, casi por accidente, un singular sistema formado por tres estrellas a tan solo 28 años luz del planeta. Este sistema, denominado Welopōʻai, está compuesto por una estrella enana roja y dos enanas blancas, una configuración poco común dentro de la vecindad cósmica de la Tierra.

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El descubrimiento ocurrió mientras el equipo, liderado por Étienne Artigau del Instituto Trottier para la Investigación de Exoplanetas (IREx) de la Universidad de Montreal, buscaba planetas alrededor de estrellas próximas. Según relató Artigau en un comunicado divulgado por el IREx, al proceder con sus observaciones esperaban identificar planetas, pero hallaron “algo mucho más sorprendente”: fluctuaciones notoriamente elevadas en la velocidad de una enana roja observada. Normalmente, los equipos miden pequeñas variaciones de algunos metros por segundo, pero en este caso, según Atanas Stefanov del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), detectaron cambios de casi 16 kilómetros por segundo, lo que sugería la presencia de un objeto mucho más masivo que un planeta común.

Para detallar el fenómeno, utilizaron el telescopio Gemini North en Hawái, cuya capacidad de imagen reveló la existencia de una tenue enana blanca acompañando muy de cerca a la enana roja. Más alejada, se detectó la segunda enana blanca, lo que confirmó la naturaleza triple del sistema. Esta rareza llevó a los astrónomos a bautizarlo Welopōʻai, subrayando su carácter único, ya que no hay ningún otro sistema similar en un radio de 100 años luz de la Tierra, según la información compartida por los investigadores.

Los análisis indicaron que el sistema tiene una masa superior a la mitad de la del Sol. Sorprende aún más, según los especialistas, el hecho de que en condiciones normales una de las enanas blancas, antes de alcanzar su fase final, debió haber absorbido a la enana roja cercana, fusionándose con ella. Sin embargo, esto no ocurrió en Welopōʻai, desafíando las actuales teorías sobre la evolución y la interacción estelar. Patrick Dufour, experto en enanas blancas de la Universidad de Montreal, enfatizó que “este sistema no debería existir” y que aún no tienen una explicación clara sobre su origen, por lo que continuarán investigando el caso.

¿Por qué sorprende el descubrimiento del sistema estelar Welopōʻai a la comunidad científica?

La sorpresa proviene de que, según las teorías actuales sobre la evolución estelar reseñadas en Astronomy & Astrophysics, una de las enanas blancas debió haber absorbido y fusionado a su compañera más cercana antes de alcanzar el estado que hoy se observa. El hecho de que esto no haya ocurrido en Welopōʻai, y de que sea el único sistema similar hallado a menos de 100 años luz, plantea interrogantes fundamentales sobre cómo nacen y evolucionan ciertos sistemas de estrellas.

¿Qué es una estrella enana blanca y cómo se forma?

Una enana blanca, según la información reportada por los investigadores, es el remanente que queda cuando una estrella como el Sol agota su combustible nuclear. Esta fase marca el final de la vida estelar, ya que la estrella pierde sus capas externas y únicamente queda el núcleo denso y caliente, que se enfría gradualmente con el tiempo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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