Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El pasado 27 de noviembre se conmemoró, por primera vez, el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado. Sin embargo, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el mundo está lejos de cumplir el objetivo de erradicar esta práctica en 2030, conforme a lo pactado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La persistencia del matrimonio infantil continúa siendo alarmante, pues, según Unicef y UNFPA, una de cada cinco niñas en el planeta ya está casada o unida antes de los 18 años. A esto se suma el dato de 650 millones de niñas y mujeres en el mundo que contrajeron matrimonio durante su infancia, y que, cada año, aproximadamente 12 millones de niñas siguen viéndose obligadas a casarse, lo que equivale a que cada tres segundos una menor entra en este tipo de unión.

Sigue a PULZO en Discover

Aun cuando algunos países han avanzado hacia la eliminación del matrimonio infantil, el progreso global resulta insuficiente. “Al ritmo actual, el mundo no alcanzará la meta de eliminar el matrimonio infantil para 2030. Aunque se han logrado avances, estos siguen siendo demasiado lentos para cumplir el compromiso asumido por la comunidad internacional”, sostienen Unicef y UNFPA al respecto. Por esta razón, ambos fondos llaman a los Estados a fortalecer sus acciones de prevención, atención y protección para eliminar esta costumbre, la cual vulnera los derechos de las niñas y adolescentes, limitando sus oportunidades, su autonomía y poniendo en riesgo su bienestar y sus vidas.

Unicef y UNFPA insisten en acelerar la inversión y aplicar estrategias comprobadas, transformando la voluntad política en programas, servicios y políticas públicas con financiamiento adecuado y sostenido. Subrayan la importancia de fortalecer la rendición de cuentas, invertir en educación, servicios de salud sexual y reproductiva, y protección social. También resaltan la necesidad de crear oportunidades económicas para atacar las causas del matrimonio infantil, ampliando el horizonte de vida para niñas y adolescentes.

En Colombia, la realidad se mantiene cercana a la tendencia global. Con la aprobación de la ley ‘Son Niñas, No Esposas’ (ley 2447 de 2025), el país reafirma su compromiso. No obstante, para que esta ley pase del papel a la transformación real, es esencial implementar el Programa Nacional de atención integral a proyectos de vida, asegurando la participación de niñas, niños y adolescentes. Anna Azaryeva, representante (e) de Unicef en Colombia, advierte que es necesario dar pasos concretos en los territorios, crear entornos libres de violencia, y fomentar la autonomía y educación de las niñas, además de generar datos para monitorear estos avances. Por su parte, Luis Mora, de UNFPA Colombia, enfatiza la urgencia de proteger especialmente a quienes enfrentan riesgos debido a pobreza o emergencia humanitaria, así como de transformar las normas sociales de género que perpetúan estas prácticas y reconocer el liderazgo de niñas y adolescentes en sus propios proyectos de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual del matrimonio infantil en Colombia según Unicef y UNFPA?

De acuerdo con la información de Unicef y UNFPA incluida en el texto, Colombia aún enfrenta un panorama semejante al mundial, pese a la reciente promulgación de la ley ‘Son Niñas, No Esposas’. Se reconoce que, a pesar del avance legislativo, se requieren acciones sustanciales para ejecutar programas y entornos que protejan y empoderen a las niñas en el país.

¿Qué medidas recomiendan Unicef y UNFPA para eliminar el matrimonio infantil?

Según Unicef y UNFPA, es prioritario acelerar la inversión en políticas, programas y servicios públicos, fortalecer la rendición de cuentas, y enfocar estrategias en educación, salud sexual y reproductiva, protección social y oportunidades económicas. Asimismo, sugieren transformar normas sociales y contar con la participación de niñas, adolescentes y comunidades enteras para combatir y erradicar el matrimonio infantil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.