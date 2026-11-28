Por: Portal Bogotá

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La temporada navideña en Bogotá suele estar marcada por la unión familiar y el disfrute de actividades culturales que invitan a compartir momentos especiales. En ese contexto, el programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” destaca un evento que reúne la tradición musical de la ciudad con el ambiente festivo propio de estas fechas. Se trata del concierto en vivo a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, una propuesta musical que busca acercar a niñas, niños y familias al universo de los sonidos, con una tarde dedicada a la música y al encuentro intergeneracional, de acuerdo con la información publicada en el portal bogota.gov.co.

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El énfasis de este concierto está en combinar melodías clásicas, canciones populares y tradicionales villancicos. Más allá de una presentación convencional, la experiencia que ofrece la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara pretende despertar la curiosidad y facilitar el primer acercamiento de los más pequeños a la música de cámara. De acuerdo con bogota.gov.co, el evento no solo está diseñado para la infancia, sino también para madres gestantes y familias que buscan nuevas maneras de vincularse con las artes durante diciembre.

Bajo el nombre ‘Recién Oídos – Concierto Navideño’, la función tendrá lugar el sábado 12 de diciembre de 2026 a las 3:00 p. m. en el Teatro El Parque, ubicado en la carrera 5 n.º 36-05, en Bogotá. Según la publicación consultada, la entrada será paga. El repertorio, cuidadosamente seleccionado, incluirá obras de diferentes épocas y estilos: desde la Sinfonía en Do Mayor, RV 116, del compositor Antonio Vivaldi, hasta arreglos orquestales contemporáneos como ‘Jingle Bells’ a cargo de Mateo Sepúlveda. Además, se incorporarán canciones de Nicolás Triana como ‘Me voy para Macondo’ y ‘Daniela’, junto a un mosaico de villancicos y un medley navideño que prometen ambientar la tarde.

Este concierto no solo se concibe como un espectáculo para escuchar, sino como una invitación a descubrir matices sonoros, a disfrutar la interpretación en vivo y a fortalecer vínculos familiares a través de la música. La oferta, alineada con la agenda cultural de diciembre en la ciudad, refuerza el propósito de que cada integrante de la familia viva una Navidad llena de sonidos, canciones y experiencias para compartir, según bogota.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación musical del concierto navideño de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara?

El concierto presentará una selección de piezas que incluyen la Sinfonía en Do Mayor, RV 116, de Antonio Vivaldi; el tradicional ‘Jingle Bells’ en un arreglo orquestal de Mateo Sepúlveda; y temas como ‘Me voy para Macondo’ y ‘Daniela’ de Nicolás Triana. Además, el público disfrutará de un mosaico de villancicos y un medley navideño, abarcando estilos y épocas para toda la familia.

¿Dónde y cuándo será el ‘Recién Oídos – Concierto Navideño’ en Bogotá?

De acuerdo con bogota.gov.co, el concierto se realizará el sábado 12 de diciembre de 2026, a las 3:00 p. m., en el Teatro El Parque, ubicado en la carrera 5 n.º 36-05 de Bogotá. La entrada tendrá costo y el evento está dirigido especialmente a la primera infancia, madres gestantes y familias interesadas en disfrutar de la música en vivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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