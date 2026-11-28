Por: Portal Bogotá

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La llegada de la época navideña a Bogotá trae consigo una agenda especial para quienes buscan vivir experiencias culturales en familia. Una de las opciones más atractivas de la temporada es la obra ‘Un Circo Medieval’, una puesta en escena liderada por el colectivo La Pepa del Mamoncillo. Esta función se presentará el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Teatro El Parque, en la carrera 5 n.º 36-05, como parte de la programación oficial de Navidad y promete ser una alternativa diferente llena de creatividad y participación para pequeños y grandes, de acuerdo con la información publicada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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La trama de la obra inicia con la muerte del rey Wenceslao I, evento que desemboca en una búsqueda muy particular: encontrar entre el público a la persona que ocupará el trono y tendrá la tarea de gobernar con valores como la sabiduría, la igualdad y el amor. En este contexto, cuatro cómicos ambulantes se convierten en los encargados de animar esta travesía, invitando a los asistentes a sumergirse activamente en la historia. La interactividad es uno de los elementos más destacados, ya que la audiencia puede influir en la elección del nuevo soberano del reino medieval, convirtiendo así cada función en una experiencia única y participativa.

La obra utiliza una variedad de recursos escénicos para cautivar a todos los asistentes. El relato se desarrolla mediante el uso de títeres, rutinas circenses, canciones en vivo y juegos teatrales, lo que permite crear un ambiente lleno de humor, imaginación y aprendizaje. Según lo plantea la programación oficial, el montaje no solo busca entretener, sino que tiene como objetivo adicional invitar a la reflexión sobre temas como el respeto, la libertad, el perdón y la convivencia, valores fundamentales para cualquier sociedad.

La función de ‘Un Circo Medieval’ está programada para las 11:00 a. m. y el acceso es con costo, por lo que se recomienda adquirir las entradas anticipadamente utilizando el código PULEP YYX698. Esta iniciativa refuerza la apuesta de la capital por ofrecer actividades incluyentes y educativas, enmarcadas en las celebraciones decembrinas. Así, la ciudad continúa consolidando espacios donde el arte y la cultura son el punto de encuentro para toda la familia.

¿Cuál es la propuesta principal de la obra ‘Un Circo Medieval’ en Bogotá?

La puesta en escena ‘Un Circo Medieval’, desarrollada por el colectivo La Pepa del Mamoncillo, propone que el público sea partícipe en la elección del nuevo rey tras la muerte de Wenceslao I. La obra combina títeres, rutinas circenses y canciones en vivo para ofrecer humor y reflexión sobre valores como respeto y convivencia, de acuerdo con ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Qué actividades incluye la obra y a quiénes está dirigida ‘Un Circo Medieval’?

‘Un Circo Medieval’ incorpora títeres, números de circo, música en vivo y juegos teatrales. Esta diversidad invita a niñas, niños y adultos a vivir una aventura interactiva que resalta la importancia del perdón, la libertad y la igualdad en una experiencia compartida en familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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