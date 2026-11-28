Por: Portal Bogotá

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El escenario cultural de Bogotá se prepara para recibir una propuesta innovadora y cargada de emociones con la presentación en vivo de ‘Relatos Ñeros’. Según la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, el próximo 11 de diciembre, este podcast transformará sus historias en un espectáculo escénico en la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. La cita será a las 7:00 p. m., en la carrera 7 n.º 22-79, y promete transportar al público hacia los territorios y vivencias populares de Colombia a través de narraciones orales, humor, música, efectos especiales y recursos audiovisuales.

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Este evento representa una oportunidad para los aficionados a las historias urbanas y quienes siguen el universo sonoro de Relatos Ñeros. En el show, se presentarán relatos clásicos e inéditos, junto con la proyección de imágenes y videos que enriquecen la experiencia. Además, los asistentes podrán disfrutar de un capítulo exclusivo creado únicamente para la función de esa noche. De acuerdo con la información del portal oficial, la entrada tiene costo, lo que sugiere que es necesario adquirir tiquetes para participar en la experiencia.

Relatos Ñeros ha destacado por llevar crónicas auténticas de la vida cotidiana a una audiencia cada vez más amplia, abordando distintas formas de habitar los espacios urbanos y acercarse a las historias populares de Colombia. Con esta puesta en escena, la iniciativa transforma el formato tradicional de podcast y combina diferentes lenguajes artísticos para ofrecer una experiencia multidimensional en el interior de uno de los teatros más emblemáticos de la ciudad.

La propuesta, entonces, no solo invita a quienes disfrutan del humor y la música en vivo, sino también a quienes desean descubrir cómo las narrativas que surgen en los entornos digitales pueden convertirse en propuestas escénicas enriquecidas para compartir colectivamente en Bogotá. Esta función especial busca reafirmar el valor cultural y social de las historias que relatan el día a día de la ciudad, mediante un espectáculo pensado para conectar al público con los relatos que dan forma a la identidad local.

¿Dónde y cuándo se presentará Relatos Ñeros en vivo en Bogotá?

La presentación especial de Relatos Ñeros tendrá lugar el viernes 11 de diciembre de 2026, a las 7:00 p. m., en la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicada en la carrera 7 n.º 22-79 en Bogotá. Esta función será la oportunidad para vivir el podcast en formato escénico y disfrutar de una selección de historias tanto clásicas como inéditas.

¿Qué ofrece la experiencia en vivo del podcast Relatos Ñeros durante el evento?

Según el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, el evento combina narración oral, humor, música, efectos especiales y la proyección de imágenes y videos. Los asistentes podrán acceder a relatos inéditos y un capítulo exclusivo, experimentando así una propuesta artística que extiende el universo sonoro del podcast al escenario teatral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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