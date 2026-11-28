Un sismo de magnitud 3,3 se registró este sábado 28 de noviembre de 2026 en el municipio de Los Santos, Santander, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:20:33 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 150 kilómetros.

De acuerdo con la información oficial, el epicentro se ubicó en las coordenadas 6,83 grados de latitud y -73,12 grados de longitud.

Los municipios más cercanos al punto del evento fueron Los Santos, ubicado a 8 kilómetros; Jordán, a 11 kilómetros, y Zapatoca, a 17 kilómetros, todos en el departamento de Santander.

Lee También

El reporte del SGC señala que el evento fue identificado mediante el análisis de 42 estaciones de monitoreo y quedó registrado con estatus manual.

Además, presentó un RMS de 1,1 segundos y un gap de 57 grados, datos técnicos utilizados para establecer las características del movimiento.

Los Santos es una de las zonas de mayor actividad sísmica de Colombia, debido a su ubicación en el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una región donde se registran frecuentemente movimientos telúricos a diferentes profundidades.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.