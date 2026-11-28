Un sismo de magnitud 3,3 se registró este sábado 28 de noviembre de 2026 en el municipio de Los Santos, Santander, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El movimiento telúrico ocurrió a las 10:20:33 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 150 kilómetros.
De acuerdo con la información oficial, el epicentro se ubicó en las coordenadas 6,83 grados de latitud y -73,12 grados de longitud.
Los municipios más cercanos al punto del evento fueron Los Santos, ubicado a 8 kilómetros; Jordán, a 11 kilómetros, y Zapatoca, a 17 kilómetros, todos en el departamento de Santander.
El reporte del SGC señala que el evento fue identificado mediante el análisis de 42 estaciones de monitoreo y quedó registrado con estatus manual.
Además, presentó un RMS de 1,1 segundos y un gap de 57 grados, datos técnicos utilizados para establecer las características del movimiento.
Los Santos es una de las zonas de mayor actividad sísmica de Colombia, debido a su ubicación en el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una región donde se registran frecuentemente movimientos telúricos a diferentes profundidades.
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