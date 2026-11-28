Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella comunicó este sábado por la mañana que se efectuaron 14 nuevas deportaciones de personas extranjeras, sumando así más de 1.000 expulsiones bajo su administración. Cerca de la mitad de estos casos están vinculados con temas de seguridad nacional, de acuerdo con declaraciones de la administración De la Espriella. El mandatario destacó el trabajo conjunto de Migración Colombia y la Policía Nacional, que permitió la identificación y expulsión de estos 14 individuos. Según el presidente, los extranjeros acumulaban un total de 278 medidas correctivas por comportamientos que atentaban contra la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento de Santander.

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De acuerdo con el presidente De la Espriella, los controles migratorios se llevaron a cabo en los municipios de El Socorro, San Gil, Charalá, Oiba y Valle de San José. En estos lugares, las autoridades detectaron que los expulsados reincidían en conductas relacionadas con el porte de armas cortopunzantes, la distribución de sustancias psicoactivas, participación en riñas e irrespeto a la autoridad. Estas prácticas, consideradas violatorias de la ley, motivaron la intervención de las entidades responsables y culminaron con la deportación inmediata de los implicados.

Esta última acción se suma a las más de trece operaciones emprendidas en los últimos tres meses entre Migración Colombia y las fuerzas militares. De la Espriella indicó que los 14 ciudadanos extranjeros fueron trasladados hasta el puente internacional Atanasio Girardot, donde fueron entregados a las autoridades migratorias de Venezuela. Previamente, el más reciente operativo tuvo lugar el jueves 12 de noviembre, cuando, durante un operativo antinarcóticos en Bucaramanga liderado por el presidente, la Alcaldía comunicó la expulsión de 71 venezolanos bajo custodia policial. Con esta cifra, se calcula que en Bucaramanga se han expulsado más de 230 extranjeros en lo que va de 2026.

El presidente recalcó que "Colombia es una nación de puertas abiertas para quienes llegan a trabajar, aportar y respetar nuestras leyes, pero no vamos a tolerar que nadie venga a alterar el orden ni a poner en riesgo la tranquilidad de nuestros compatriotas". La administración De la Espriella sostiene que estas deportaciones son parte de una política firme en materia de seguridad, con énfasis en la regulación migratoria. Además, el mandatario anunció que los operativos migratorios se extenderán a más ciudades del país, respondiendo al incremento de casos relacionados con delitos y conductas reprochables efectuadas por ciudadanos extranjeros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas deportaciones relacionadas con seguridad nacional ha confirmado la administración De la Espriella?

Según declaraciones de la administración De la Espriella, se han llevado a cabo más de 1.000 deportaciones de personas extranjeras en el país, de las cuales cerca de la mitad están relacionadas con temas de seguridad nacional. Este dato fue informado por el propio presidente Abelardo de la Espriella, quien agregó que la mayoría de estos procedimientos son resultado del trabajo conjunto entre Migración Colombia y la Policía Nacional.

¿En qué municipios de Santander se realizan los principales operativos migratorios según el gobierno?

De acuerdo con lo informado por el presidente Abelardo de la Espriella, los principales operativos migratorios recientes se han desarrollado en los municipios de El Socorro, San Gil, Charalá, Oiba y Valle de San José, todos ellos ubicados en el departamento de Santander. En estos municipios se detectaron conductas reiteradas contrarias a la convivencia, lo que motivó las recientes deportaciones.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.