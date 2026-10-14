Por: Noticiero 90 minutos

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La Universidad del Valle anunció oficialmente que los estudiantes de cuarto y quinto año de Medicina volverán a sus prácticas clínicas el lunes 19 de octubre. Este retorno ocurre luego de más de dos meses de suspensión provocada por los daños sufridos en la infraestructura del Hospital Universitario del Valle (HUV), tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Según detalló Carlos Alberto Velasco Benítez, director de la Escuela de Medicina, la fecha fue acordada entre autoridades y voceros estudiantiles durante reuniones desarrolladas el 9 y el 13 de octubre, buscando responder a diversas inquietudes surgidas en ese periodo de interrupción.

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Durante la suspensión, estudiantes de Medicina y Cirugía expresaron públicamente su preocupación ante la falta de información sobre los escenarios dispuestos para continuar con su formación, la necesidad de firmar nuevos convenios, y la programación de las rotaciones que cada periodo académico exige. De acuerdo con el medio 90 Minutos, más de 200 estudiantes completaron 63 días sin prácticas clínicas, lo que generó protestas y solicitudes claras de comunicación y organización por parte de la universidad. Entre las inquietudes específicas se incluyeron la necesidad de confirmar el convenio con la Clínica Cali y la aprobación pendiente de tres rotaciones programadas en la Fundación Valle del Lili.

Para responder a estos retos, la universidad dispuso el uso de varios centros asistenciales como escenarios alternativos para la reanudación de actividades clínicas, incluyendo la Clínica Cali, Carlos Carmona e Isaías Duarte Cancino, junto a instituciones con convenios previos como el propio HUV, el Hospital Psiquiátrico, la Empresa Social del Estado (ESE) Ladera y la ESE Norte, según explicó Velasco. Estas nuevas alternativas buscan asegurar que los estudiantes puedan continuar con sus procesos formativos en ambientes adecuados mientras se normaliza la situación del hospital principal.

El director también señaló que la fecha de regreso se fijó considerando las peticiones de los estudiantes foráneos, quienes requerían tiempo para organizar su regreso a la ciudad de Cali y encontrar alojamiento. Además, señaló que los nuevos espacios de práctica requerirán jornadas de inducción tanto para estudiantes como para docentes, y aseguró que ya están listas las pólizas de responsabilidad y la documentación para las afiliaciones a las administradoras de riesgos laborales, conocidas como ARL.

En cuanto al HUV, Velasco afirmó que la universidad sigue en conversaciones para permitir el retorno progresivo de los estudiantes a áreas específicas, empezando por prácticas en pediatría, endocrinología de adultos e infectología pediátrica. Así, la Univalle busca garantizar la continuidad de la formación médica, a pesar de los retrasos ocasionados por el terremoto y el consecuente cierre temporal de su hospital universitario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo retoman los estudiantes de Medicina de la Universidad del Valle sus prácticas clínicas?

De acuerdo con lo informado por la Universidad del Valle y el director de la Escuela de Medicina, los estudiantes de cuarto y quinto año reanudan sus prácticas clínicas el lunes 19 de octubre, luego de un periodo de suspensión de más de dos meses debido a daños estructurales en el Hospital Universitario del Valle tras el terremoto del 10 de agosto.

¿Cuáles son los nuevos escenarios para las prácticas clínicas en Medicina en Univalle?

Según las autoridades universitarias, las prácticas clínicas no se realizarán exclusivamente en el Hospital Universitario del Valle. Los estudiantes realizarán sus actividades en centros asistenciales como la Clínica Cali, Carlos Carmona e Isaías Duarte Cancino, y también en instituciones con convenios previos, tales como el Hospital Psiquiátrico, la ESE Ladera y la ESE Norte. Esta medida busca facilitar la continuidad de la formación ante la emergencia por el terremoto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.