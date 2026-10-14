Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Cali se prepara para abrir nuevamente sus puertas al cine con la llegada de la edición número dieciocho del Festival Internacional de Cine de Cali, conocido como FICCALI 2026. La cita será el viernes 16 de octubre, y el evento inaugural tendrá lugar en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, la jornada comenzará a las 6:00 de la tarde y ofrecerá entrada libre al público, hasta completar la capacidad del recinto, permitiendo así que tanto habitantes de la ciudad como visitantes participen de una experiencia cultural abierta y significativa.

Sigue a PULZO en Discover

En el inicio de esta nueva edición, está programada la proyección de ‘Mu-ki-ra’, una película que fusiona elementos de aventura y música, invitando al público a hacer parte de un universo donde la vegetación cobra vida. Según Proimágenes Colombia, la trama de la película propone un viaje alrededor del miedo y muestra cómo este puede transformarse en amor. El largometraje se desarrolla en un entorno lleno de imaginación y naturaleza, apostando por una narrativa que pone al centro la sensibilidad y los recursos visuales característicos del género. Así, la selección de esta obra para abrir el festival marca el tono de creatividad y experimentación que se espera durante el FICCALI 2026.

Uno de los momentos más significativos de la inauguración será el homenaje a las brigadas de cineastas que acompañaron a Cali durante el terremoto, según lo informado por Noticiero 90 Minutos. Este reconocimiento pretende resaltar el valor del cine como herramienta para la memoria colectiva, la solidaridad ciudadana y el encuentro en situaciones difíciles. Con este gesto, el festival no solo celebra el arte cinematográfico, sino que también honra la historia reciente de la ciudad y a quienes han contribuido a construir relatos de resiliencia y comunidad desde la lente de la cámara.

Finalmente, el objetivo central de FICCALI 2026, de acuerdo con los organizadores, es abrir un espacio donde las historias y las imágenes permitan explorar la ciudad de Cali desde miradas diversas. De esta forma, el festival se consolida como una plataforma para encontrarse, compartir y transformar la forma en que se percibe el entorno urbano y social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será la inauguración del Festival Internacional de Cine de Cali 2026 y en dónde se realizará?

La inauguración del XVIII Festival Internacional de Cine de Cali será el viernes 16 de octubre en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, a partir de las 6:00 de la tarde, con entrada libre hasta completar el aforo, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

¿Por qué se rendirá homenaje a las brigadas de cineastas en la inauguración del FICCALI 2026?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el homenaje a las brigadas de cineastas se hará en reconocimiento a su acompañamiento durante el terremoto y al papel fundamental que tuvo el cine como herramienta de memoria, solidaridad y encuentro en uno de los momentos que marcó profundamente a la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.