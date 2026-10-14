Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

¿Qué es lo que más extraña un caleño cuando está lejos de su ciudad natal? Para un emprendimiento fundado por una familia de Cali radicada en Alemania, la respuesta está ligada a las pequeñas cosas cotidianas: la gastronomía, la calidez de las personas, los sabores únicos y esa manera especial de vivir en Cali que resuena en quienes crecieron allí. De acuerdo con el medio 90 Minutos, la experiencia de vivir lejos de la capital vallecaucana motivó a esta familia a buscar modos de llevar un pedazo de su tierra a cualquier parte del mundo, incluso a miles de kilómetros de distancia.

Sigue a PULZO en Discover

Así surge la idea de plasmar la esencia de Cali en prendas de vestir, accesorios y otros artículos que incorporan elementos propios de la ciudad. Los diseños retoman lugares emblemáticos, personajes tradicionales, costumbres y expresiones culturales que forman parte de la memoria colectiva de sus habitantes. Esta propuesta empresarial busca mantener vivo el sentido de pertenencia y el orgullo regional entre los caleños dentro y fuera del país, según explica 90 Minutos.

El emprendedor destaca el orgullo por Cali y su diversidad cultural. “Tenemos que estar orgullosos porque Cali es muy bonita”, afirma, reconociendo que la riqueza de su ciudad se refleja en la comida, la gente y el sentimiento inconfundible que despierta entre quienes han tenido la oportunidad de vivir allí. De este modo, cada creación pretende transmitir algo más que simples imágenes o palabras: los productos representan un símbolo de la identidad caleña y fortalecen el vínculo emocional con la ciudad, aún en la distancia.

La iniciativa, liderada por miembros de la familia fundadora en Alemania, busca que cada prenda y accesorio lleve un significado especial para quienes se identifican con Cali. “Queremos mostrar que la sucursal del cielo está impregnada en todos nuestros productos”, explica la emprendedora, haciendo referencia al apodo cariñoso de la ciudad. Así, el emprendimiento se convierte en una forma alternativa de contar historias sobre Cali y de permitir que el orgullo de ser caleño se exprese, literalmente, en lo que una persona viste.

Con propuestas inspiradas en los símbolos y recuerdos que evocan la cultura caleña, el emprendimiento demuestra que la distancia no tiene por qué ser un obstáculo para mantener viva la conexión con las raíces. Los artículos desarrollados por esta familia continúan llevando a Cali en el corazón y en la vida cotidiana de quienes se reconocen en la capital del Valle del Cauca, de acuerdo con lo informado por 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué elementos culturales de Cali inspiran los diseños de este emprendimiento?

De acuerdo con 90 Minutos, los productos elaborados por esta familia de emprendedores incluyen elementos representativos de la capital vallecaucana, como lugares emblemáticos, personajes icónicos, tradiciones y expresiones culturales propias de la ciudad. Estos detalles buscan transmitir el orgullo caleño y mantener viva la memoria colectiva de sus habitantes.

¿Por qué este emprendimiento es importante para los caleños que viven en el extranjero?

Según informa 90 Minutos, el emprendimiento ofrece a los caleños que residen fuera del país la posibilidad de mantener su vínculo afectivo con Cali. A través de prendas y accesorios que evocan recuerdos y tradiciones locales, quienes están lejos pueden llevar consigo una representación tangible de su ciudad y conservar el sentimiento de pertenencia y orgullo dondequiera que estén.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.