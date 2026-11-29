Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La sociedad actual se caracteriza por vivir en un escenario de post-centralidad, es decir, una realidad donde ya no existe un grupo dominante que define lo que todos anhelan o consideran importante. Según lo expuesto en El Espectador, en el presente experimentamos un mundo disperso y fragmentado; las viejas épocas donde la telenovela era el tema principal de conversación o donde todos debían estar en el lugar de moda han quedado atrás. En este contexto, la vida en el espacio físico ha perdido visibilidad y unidad, y aunque para algunos esto siempre ha sido así, muchos sienten nostalgia por aquellos momentos donde compartir una experiencia común era parte esencial de lo social.

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En Colombia, la relación con la telenovela ilustra este fenómeno: antes se le daba un estatus de relato incuestionable, mientras que hoy las noticias parecen confundirse con ficciones —mezcla de información dudosa, dramatismo y reiteración—. Ahora, muchos sentimos que nos estamos perdiendo de 'El Mundo', experimentando así el FOMO (sigla en inglés de Fear Of Missing Out, miedo a quedarse por fuera). Esta sensación puede activarse incluso ante la simple pérdida de un celular, lo que lleva a preguntarse cuántos mensajes importantes se podrán estar escapando en ese momento, como señala el artículo citado.

No obstante, de acuerdo con El Espectador, si bien la tecnología es el vehículo visible de este fenómeno, el FOMO tiene causas más profundas. Por ejemplo, se plantea la dificultad de aceptar que el mundo sigue existiendo sin la presencia propia, lo que denota rasgos de narcisismo e incluso ecos de conspiración: si algo ocurrió antes de nuestra llegada o sin nuestra participación, surge el escepticismo sobre su validez. Esta lógica lleva a confundir la importancia personal con la obligación de estar presente en cada evento significativo, y a considerar la relevancia como un derecho que, si no se cumple, constituye casi una afrenta personal.

Por otro lado, el artículo destaca que en la sociedad contemporánea ya no ser parte de lo “importante” equivale prácticamente a la inexistencia. Quien opta por aislarse no es visto como interesante o exclusivo, sino como ajeno, extraño o incluso marginado. De nuevo, la pantalla que nos conecta parece dictar quién es visible y quién no: si no figura en las redes sociales, parece no existir. El FOMO, entonces, se erige como una forma de temor al exilio social, una angustia que no se declara abiertamente, pero que influye de manera profunda en quienes la experimentan.

¿Qué es el FOMO y cómo afecta la vida cotidiana según El Espectador?

El FOMO, o Fear Of Missing Out, es el miedo a quedarse por fuera de experiencias relevantes o importantes. Según El Espectador, afecta la vida cotidiana enfrentándonos al temor de no estar en el “centro” de los acontecimientos, lo que puede provocar ansiedad, sensación de invisibilidad social y una búsqueda constante de pertenencia a través de las redes y el entorno digital.

¿Por qué la sociedad actual experimenta una sensación de inexistencia si no está en redes sociales?

De acuerdo con lo analizado en El Espectador, la sociedad contemporánea asocia la presencia en redes sociales con la existencia misma. No estar allí equivale a ser invisible o marginal, ya que la participación digital se ha convertido en un requisito para la validación social y la relevancia percibida en el núcleo de lo que importa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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