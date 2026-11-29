Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 3.7 sorprendió a los habitantes del Tolima en la mañana del domingo 29 de noviembre, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El epicentro fue ubicado en el municipio de Chaparral y el evento tuvo lugar exactamente a las 7:21 a. m., con una profundidad superficial. Este tipo de profundidad significa que el temblor ocurrió cerca de la superficie terrestre, lo que podría explicar por qué muchas personas en diferentes municipios lo sintieron con claridad.

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De acuerdo con los reportes recogidos por el Servicio Geológico Colombiano, no solo los habitantes de Chaparral se vieron impactados por el movimiento telúrico. Personas en Ibagué, Honda, Armenia y Tuluá también manifestaron haber percibido el temblor durante las primeras horas del día. El registro de quienes experimentaron el sismo es fundamental para entender cómo se percibe este tipo de fenómenos en distintas regiones, gracias a que el SGC invita a la comunidad a reportar en su plataforma Sismos Sentidos.

Es importante resaltar que, hasta el momento, el boletín oficial divulgado no incluye información sobre daños materiales ni personas afectadas a causa de este evento natural. Por lo tanto, la atención se centra ahora en el monitoreo de las autoridades y en la recolección de testimonios ciudadanos que permitan hacer un balance más completo sobre los efectos en las zonas donde fue sentido el sismo.

La reacción de la comunidad y la labor de los organismos de control y vigilancia serán claves para establecer si surgen nuevas novedades relacionadas con este movimiento sísmico. Según el Servicio Geológico Colombiano, la participación de la ciudadanía mediante el reporte de sus experiencias ayuda a los expertos a mejorar la caracterización de estos fenómenos naturales en Colombia, especialmente cuando tienen características como la profundidad superficial, que suele intensificar la percepción del temblor para las personas cercanas al epicentro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo en Tolima reportado por el Servicio Geológico Colombiano?

El sismo registrado por el Servicio Geológico Colombiano tuvo una magnitud de 3.7 y su epicentro se localizó en el municipio de Chaparral, Tolima. Este evento sísmico ocurrió a las 7:21 a. m. y fue de profundidad superficial, lo que facilitó que fuera percibido en varias zonas del país como Ibagué, Honda, Armenia y Tuluá.

¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial?

Cuando se indica que un sismo tiene profundidad superficial, significa que el origen del movimiento se encuentra cerca de la superficie terrestre. Esto puede hacer que el temblor se sienta con mayor intensidad por las personas ubicadas cerca del epicentro, como ocurrió con el reciente evento en Chaparral, Tolima, según lo informado por el Servicio Geológico Colombiano.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.