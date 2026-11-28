Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Ibagué ofrece una opción gratuita y enriquecedora para los niños durante las próximas vacaciones de fin de año. Según información dada a conocer por la Red de Bibliotecas Públicas, se encuentran abiertas las inscripciones para una serie de jornadas culturales, lúdicas y de lectura que se desarrollarán entre el 1 y el 16 de diciembre. Estas actividades buscan que los menores puedan aprovechar el receso escolar con propuestas creativas y de entretenimiento en espacios seguros.

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La programación se llevará a cabo en los 22 Centros Creativos y del Saber, presentes en distintas comunas y corregimientos de Ibagué. Cada uno de estos espacios cuenta con 25 cupos para participantes, por lo que el proceso de inscripción debe completarse de manera anticipada. De acuerdo con la información divulgada, las familias interesadas tienen plazo para asegurar la participación de sus hijos hasta el 30 de noviembre, acercándose a la biblioteca más cercana para recibir orientaciones sobre el procedimiento.

Durante las diez jornadas previstas, los niños podrán disfrutar de una agenda diversa. Entre las actividades se incluyen elaboración de figuras en plastilina, tarjetas y manualidades navideñas en materiales como foamy, elaboración de velas y lectura de relatos vinculados con la Navidad. Además, los espacios ofrecerán juegos tradicionales, tardes de películas, actividades recreativas y una jornada especial para cerrar este ciclo cultural.

La iniciativa está orientada a fomentar el desarrollo integral de los menores, combinando el acceso a la lectura, el arte y el entretenimiento. En palabras de Mauricio Hernández Cala, secretario de Cultura de Ibagué, el propósito es que las bibliotecas se consoliden como lugares donde los niños puedan acercarse no solo a los libros, sino también a oportunidades para jugar, crear, compartir y vivir experiencias significativas.

A lo largo del año, los Centros Creativos y del Saber también mantienen una oferta gratuita de actividades, incluyendo clubes de lectura, encuentros culturales y formación artística. A través del programa SIMIFARTE, los menores pueden acceder a procesos en música, danza, circo, teatro y artes plásticas, consolidando así un espacio educativo y cultural permanente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse a las actividades gratuitas de la Red de Bibliotecas Públicas de Ibagué?

Para acceder a las jornadas culturales gratuitas que la Red de Bibliotecas Públicas ofrece en diciembre, las familias deben acercarse a la biblioteca más cercana. Allí recibirán información sobre el proceso de inscripción, el cual debe completarse antes del 30 de noviembre, teniendo en cuenta que cada centro dispone de 25 cupos.

¿Qué actividades ofrece el programa SIMIFARTE y cómo beneficia a los niños de Ibagué?

El programa SIMIFARTE brinda formación artística gratuita en música, danza, circo, teatro y artes plásticas a los menores que asisten durante el año a los Centros Creativos y del Saber. Estos espacios ayudan a enriquecer el desarrollo personal, creativo y cultural de los niños de Ibagué, permitiéndoles explorar diferentes expresiones artísticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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