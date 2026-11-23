Por: Canal Uno

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El hecho se registró hacia el mediodía de este lunes 23 de noviembre en el barrio María Eugenia, comuna siete de Barrancabermeja. Christian Stewart Araque Torres, de 12 años, viajaba como pasajero en una motocicleta junto a su madre, su hermano y su padrastro, un hombre de 25 años.

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Según la información preliminar, dos hombres que también se desplazaban en moto interceptaron al grupo y abrieron fuego. En medio de la agresión, una de las balas alcanzó al menor, que cayó sin vida en plena vía.

¿Quién era la víctima?

Christian Stewart Araque Torres vivía en el barrio Los Corales, a pocos minutos del lugar del ataque. El niño murió en el acto tras recibir un impacto de bala.

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La identidad de la víctima fue confirmada por las autoridades, que adelantan las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

La versión sobre el objetivo

Según las primeras hipótesis de las autoridades, el ataque habría estado dirigido contra el padrastro del menor, un hombre de 25 años que viajaba con él. Sin embargo, esta versión sigue siendo preliminar y no constituye una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.

Las autoridades deberán esclarecer si el atentado iba dirigido contra alguno de los adultos que viajaban con el pequeño o si el menor quedó en medio de la agresión.

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La captura de un sospechoso

La Policía desplegó un operativo de reacción que permitió capturar a un hombre de 25 años en el barrio Los Corales. Durante el procedimiento le fue incautado un revólver calibre 38. El capturado deberá responder por el delito relacionado con el porte ilegal de armas de fuego. Las autoridades investigan si tiene alguna relación con el homicidio del menor.

La recompensa y los controles

La muerte del niño ocurre después del asesinato de dos adolescentes de 16 años en otro ataque armado, registrado en el barrio Rabolargo. Según los reportes conocidos, ambos casos hacen parte de los hechos recientes que mantienen la atención de las autoridades sobre la seguridad de la comuna siete.

Un día antes de conocerse la muerte del menor, la Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander habían anunciado una recompensa de hasta $50 millones por información sobre los sicarios. Quienes sepan algo pueden comunicarse de forma confidencial con la línea 314 358 7212, de la Policía, o con la 320 305 3103, de la Sijín.

Durante el consejo de seguridad, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de los operativos de vigilancia, controles y acciones de inteligencia en las comunas y corregimientos de Barrancabermeja, con el propósito de frenar los hechos criminales.

La información disponible no precisa cuál fue el motivo del ataque ni permite atribuirlo a una estructura criminal determinada. Las autoridades adelantan las actuaciones para aclarar lo sucedido. Tampoco se ha divulgado en esos reportes un balance sobre el estado de las demás personas que acompañaban al niño.

La Policía y la Fiscalía continúan con las labores investigativas para establecer los móviles del ataque, identificar a los demás responsables y esclarecer las circunstancias en las que murió el niño.

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