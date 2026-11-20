Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella tomó la determinación de crear el denominado "Bloque de Búsqueda contra la Corrupción", una iniciativa oficial que busca fortalecer la vigilancia y la eficacia del Estado en la prevención y detección de irregularidades en el uso de fondos públicos. Esta nueva instancia estará liderada desde la Secretaría de Transparencia, bajo la responsabilidad de la exmagistrada Cristina Lombana, quien será la encargada de coordinar las acciones del Ejecutivo con los órganos de control ya existentes, como la Procuraduría, bajo la dirección de Gregorio Eljach, y la Contraloría, dirigida por Jorge Eliécer Laverde. Según reveló Lombana, el nuevo bloque no reemplazará las funciones de estas entidades; por el contrario, las complementará, facilitando la entrega coordinada y sólida de denuncias relevantes para combatir la corrupción.

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De acuerdo con la información expuesta por Lombana, este órgano contará con un equipo técnico adscrito a la Secretaría de Transparencia y establecerá acuerdos entre el Ejecutivo y las denominadas "ías" (entidades de control del Estado). El primer acuerdo interinstitucional confirmado es el C4, que habilitará la colaboración de las agencias de inteligencia estatales en las investigaciones pertinentes. Además, la articulación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las Cámaras de Comercio, la Registraduría Nacional del Estado Civil, liderada por Hernán Penagos, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) permitirá el flujo de información crucial hacia instancias judiciales.

Lombana mencionó, además, que la Policía Nacional intervendrá para el rastreo de hechos que permitan detectar posibles casos de corrupción, garantizando así que los organismos de control cuenten con elementos suficientes para tomar decisiones. El anuncio del bloque coincidió con la denuncia pública del presidente De la Espriella sobre el traslado de 119.000 millones de pesos colombianos en regalías de Barrancabermeja hacia FomColombia, un fondo mixto operado bajo derecho privado. Según el Ejecutivo, la adjudicación de siete contratos por esa instancia presentó irregularidades, como la ausencia de publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), baja participación de oferentes y asignación de contratos a empresas vinculadas con Jorge Humberto Arguello Beltrán, alias "El Bachiller". El alcalde local, Jonathan Vásquez, aseguró que estos recursos se destinaron a infraestructura en energía solar, educación, vías y redes básicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operará el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción creado por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El Bloque de Búsqueda contra la Corrupción trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Transparencia y los órganos tradicionales de control, como la Procuraduría y la Contraloría. Su función es articular acciones, colaborar en la prevención y facilitar la entrega de denuncias. Tendrá apoyo de entidades como la DIAN, la Registraduría Nacional y la UIAF, además de los sistemas de inteligencia del Estado y la Policía Nacional. Así, se busca una lucha más efectiva contra las irregularidades, sin reemplazar las funciones de las instituciones ya existentes.

¿Por qué fueron cuestionados los contratos adjudicados por FomColombia en Barrancabermeja?

Los contratos fueron señalados por el presidente De la Espriella debido al traslado de grandes sumas de regalías a FomColombia, un fondo mixto con contratación bajo derecho privado. Se reportó que siete procesos no se publicaron en el SECOP II, hubo poca competencia y en la mayoría participaron empresas asociadas a Jorge Humberto Arguello Beltrán, conocido como "El Bachiller". El alcalde local indicó que los recursos se invirtieron en proyectos públicos, pero las irregularidades levantaron sospecha de posibles actos corruptos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.