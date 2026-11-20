Por: El Espectador

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La Cancillería suscribió recientemente un contrato por COP 286 millones con la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa (UID), organismo que se encargará de llevar a cabo una auditoría forense detallada sobre los procesos de contratación realizados durante el gobierno de Gustavo Petro. Como explica el Ministerio de Exteriores, actualmente dirigido por Omar Bula, el acuerdo implica que la UID revise integralmente la documentación de los contratos, recopile información relevante relacionada con personas y entidades contratadas, y verifique minuciosamente los informes de supervisión de dichos contratos. Todo esto, según reporta El Espectador, será financiado a través del Fondo Rotatorio de la Cancillería.

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El objeto de la auditoría, de acuerdo con los documentos citados por El Espectador, se centra en analizar 52 contratos asociados con procesos de mínima cuantía, los cuales fueron previamente identificados por la propia entidad y que corresponden al periodo comprendido entre 2022 y 2024. El plazo previsto para la culminación del trabajo es el 31 de diciembre de este año. La auditoría contempla una revisión y evaluación no solo contractual, sino también societaria y financiera, con el objetivo de identificar posibles inconsistencias, anomalías, riesgos o patrones inusuales que puedan afectar la toma de decisiones administrativas.

La Cancillería aclara que su enfoque trasciende la mera comprobación del cumplimiento contractual. Se busca, además, detectar "situaciones potencialmente asociadas a malas prácticas", como riesgos de corrupción, conflictos de interés, irregularidades futuras o existentes dentro de la documentación, indicios de fraude, manipulación societaria indebida o colusión entre contratistas. Todo esto apunta a resguardar los principios de transparencia, probidad administrativa, responsabilidad y selección objetiva.

El Espectador enfatiza que sería la primera vez que el Ministerio de Exteriores y su Fondo Rotatorio recurren a una auditoría forense para examinar de forma interna su sistema de contratación. Esta acción se produce en el contexto de un gobierno que ha prometido examinar a fondo no solo sus actuaciones, sino también las de la administración anterior, como consta en el “Libro de la Verdad”, documento presentado ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.

La UID cuenta con antecedentes en auditorías similares para entidades públicas como la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), el Ministerio de Educación Nacional y la entidad de control interno de Santiago de Cali. De acuerdo con el Fondo Rotatorio, la UID exhibe una sólida estructura interdisciplinaria especializada en el análisis de delitos contra la administración pública, corrupción, lavado de activos, fraude documental, delitos informáticos y protección del patrimonio público.

En el “Libro de la Verdad”, el gobierno de Abelardo de la Espriella aborda situaciones como el desequilibrio en la planta interna de la Cancillería y el déficit financiero para 2026, datos que han sido negados por la actual administración de Gustavo Petro respecto a irregularidades en la contratación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Cancillería contrató una auditoría forense sobre la contratación del gobierno Petro?

La Cancillería optó por contratar a la UID para desarrollar una auditoría forense que permita analizar 52 contratos de mínima cuantía relacionados con el periodo entre 2022 y 2024. El propósito no solo es verificar el cumplimiento contractual, sino detectar posibles riesgos de corrupción, malas prácticas o cualquier anomalía que afecte la transparencia y legalidad interna, según documentos citados por El Espectador.

¿Qué es una auditoría forense y qué busca identificar en la Cancillería?

Una auditoría forense es un proceso especializado que combina técnicas de auditoría y de investigación criminal para analizar documentos, flujos financieros y estructuras societarias. En el caso de la Cancillería, busca identificar prácticas irregulares, conflictos de interés, posibles fraudes y colusión entre contratistas, con el fin de resguardar los principios de transparencia y moralidad administrativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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