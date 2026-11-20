La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada no estaría dispuesta a renunciar a su curul, pese a que el Pacto Histórico le solicitó dar un paso al costado en medio del escándalo por los documentos académicos y profesionales que habría presentado. Así lo aseguró la abogada Juliana Beltrán, quien también reveló que, según la información que recibió, integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista le habrían pedido que continúe en el cargo por temor a perder sus empleos.

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A través de una publicación, Beltrán cuestionó la postura que, según su versión, habría asumido Estrada frente a la solicitud de su colectividad y puso sobre la mesa la responsabilidad política que implica ocupar una curul en representación de los ciudadanos.

Me cuentan que @Veronicaho88 se niega a renunciar, pese a que el @PactoCol ya se lo pidió. Según esa misma información, personas de su UTL le habrían pedido que siga en el cargo, por temor a perder sus empleos. ¿Y la responsabilidad con quienes votaron por esa lista? Los señalamientos sobre la presunta falsificación de títulos y soportes de experiencia laboral en varias ocasiones son graves. La presunción de inocencia se respeta. Pedir la renuncia es exigir responsabilidad política. La decisión de renunciar es suya, pero su negativa pone en juego la credibilidad de todo el Pacto. A quienes militamos en el Pacto Histórico nos corresponde alzar la voz. Esa curul se la confiaron los votantes de Antioquia y su salario lo pagamos entre todos. Representante, dé la cara, responda por los documentos cuestionados y renuncie. — Juliana Beltrán 🇨🇴🇧🇷 (@julibmoya) November 20, 2026

Beltrán también cuestionó que la decisión de la representante pueda afectar la imagen de toda la colectividad y recordó que su elección se produjo con los votos de ciudadanos de Antioquia.

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¿Por qué el Pacto Histórico le pidió la renuncia a Luz Verónica Estrada?

La solicitud del partido se conoció el jueves 19 de noviembre, luego de que surgieran cuestionamientos sobre la autenticidad de los documentos con los que Estrada habría acreditado estudios de bachillerato e Ingeniería de Minas y Metalurgia.

Según informó El Espectador, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, aseguró que no encontró registros que acreditaran a la congresista como egresada de ese programa. Por su parte, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, de Caramanta, Antioquia, manifestó que Estrada no culminó allí sus estudios de educación media y cuestionó la autenticidad del diploma que se le atribuye.

Ante la controversia, la coordinación nacional del Pacto Histórico solicitó que la representante renuncie a la Cámara para que pueda asumir su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes. Además, anunció que su Comisión Nacional de Ética revisará el caso el lunes 23 de noviembre, de acuerdo con el comunicado divulgado por la colectividad.

Beltrán insistió en que pedir la renuncia constituye una exigencia de responsabilidad política y no una declaración de culpabilidad. “La presunción de inocencia se respeta”, señaló.

Hasta el momento, las afirmaciones sobre la negativa de Estrada y las solicitudes de los integrantes de su UTL corresponden a lo expuesto por Beltrán. La responsabilidad por las presuntas irregularidades deberá establecerse en las investigaciones correspondientes.

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