La controversia alrededor de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, salpicó a la senadora Isabel Zuleta, luego de que salieran a la luz videos en los que aparece respaldando públicamente su aspiración política y pidiendo votos por ella durante la consulta interna de esa colectividad en 2025.

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(Vea también: Pacto Histórico tomó decisión por escándalo de título profesional de Verónica Estrada)

En las grabaciones, Zuleta invitaba a los ciudadanos a apoyar a Estrada, a quien presentaba como su fórmula para llegar al Congreso. Las imágenes volvieron a circular en medio de los cuestionamientos que enfrenta actualmente la representante por presuntas irregularidades en sus documentos académicos.

La cercanía política entre ambas quedó en evidencia durante aquella campaña. Estrada participó en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025 y obtuvo más de 7.000 votos, resultado que le permitió ubicarse en el segundo lugar de la lista cerrada a la Cámara por Antioquia, según informó El Colombiano.

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Ante la difusión de los videos y las preguntas sobre su respaldo, Zuleta reconoció que hizo campaña con Estrada. Sin embargo, explicó que su participación no implicaba que tuviera la responsabilidad de comprobar los títulos o documentos académicos de cada persona a la que apoyaba.

Isabel Zuleta explicó por qué respaldó a Verónica Estrada

La senadora se pronunció sobre el tema a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. Allí sostuvo que durante las consultas internas respaldó diferentes candidaturas en Antioquia y otras regiones, tanto de mujeres como de hombres que había conocido en procesos populares.

En su respuesta, Zuleta rechazó que le correspondiera verificar la formación académica de quienes recibían su apoyo político. “No soy juez ni tengo por qué preguntarle a cada candidatura por sus títulos, jamás lo hago ni lo haré”, afirmó.

También aseguró que nunca ha integrado comités encargados de revisar los requisitos o documentos presentados por los aspirantes. Según explicó, su respaldo se dio en el marco de campañas colectivas y no como parte de los procedimientos internos de verificación de candidaturas.

No obstante, la congresista manifestó su rechazo frente a cualquier falsificación de títulos académicos y pidió que Estrada entregue explicaciones claras sobre los señalamientos. Añadió que será la justicia la encargada de esclarecer lo ocurrido.

#Política Así respaldaba públicamente la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, la candidatura de la hoy cuestionada representante a la Cámara por Antioquia, Verónica Estrada. En videos, Zuleta invitaba votar por Estrada como su “fórmula” en las consultas internas del Pacto Histórico de 2025 para ir al Congreso. Frente a los cuestionamientos, la congresista reconoció haber hecho campaña con Estrada, aunque aseguró que no le correspondía verificar los títulos académicos de las candidaturas que respaldaba. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 20, 2026

Qué se sabe de los cuestionamientos contra Verónica Estrada

La polémica tomó fuerza después de que la Universidad Nacional de Colombia informara que, luego de revisar sus registros físicos y digitales, no encontró constancia de que Luz Verónica Estrada hubiera obtenido el título de Ingeniería de Minas y Metalurgia en la sede Medellín.

La institución también señaló que el diploma presentado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) no fue expedido por esa universidad y anunció que pondría la situación en conocimiento de las autoridades competentes por una posible falsedad documental.

El caso también llegó a las instancias internas del Pacto Histórico. La colectividad anunció que remitió la situación a su Comité de Ética para que se adelanten las revisiones correspondientes y se establezca si hubo irregularidades.

Hasta el momento, Estrada enfrenta cuestionamientos por sus documentos académicos y deberá responder por los señalamientos. La investigación y las actuaciones de las autoridades serán las que permitan determinar las responsabilidades en este caso.

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