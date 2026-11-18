Una nueva polémica salpica a una congresista del Pacto Histórico y esta vez tiene que ver con su formación académica. La Universidad Nacional publicó una certificación en la que desmiente que Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por Antioquia, sea egresada de esa institución, pese a que la política habría presentado un diploma que la acreditaba como ingeniera de minas y metalurgia.

Sigue a PULZO en Discover

La aclaración de la universidad llegó después de una solicitud de verificación recibida el 16 de octubre de 2025, relacionada con un supuesto título expedido el 16 de noviembre de 2021. Tras revisar sus archivos físicos y digitales, la Facultad de Minas de la sede Medellín aseguró que no encontró ningún registro que acreditara a Estrada como graduada de ese programa académico.

“Se certifica que después de revisados los archivos tanto físicos como digitales de esta dependencia, no se encontró ningún registro de que sea egresada de esta universidad y sede del programa curricular del pregrado antes mencionado”, indicó la institución en su respuesta.

Lee También

#ATENCIÓN | Se conoció una carta de la Universidad Nacional, fechada en el 2025, confirma que Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara del Pacto Histórico, no es egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la sede Medellín. La institución aseguró que el registro de diploma presentado no fue expedido por la universidad. Esto, en medio de la polémica por sus credenciales académicas. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 19, 2026

El documento deja bajo cuestionamiento el diploma que habría presentado la representante, quien se identificaba como profesional en Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional. La certificación también abre interrogantes sobre la autenticidad de las credenciales académicas que habría utilizado.

Pero la controversia no termina ahí. Según información de Caracol Radio, Estrada también habría presentado una tarjeta profesional que no aparece en el sistema de autenticación de certificados del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA).

#ACTUALIDAD La representante Verónica Estrada, del Pacto Histórico, también habría falsificado su tarjeta profesional: no aparece en el sistema de autenticación de certificados COPNIA. En las ultimas horas, la Universidad Nacional indicó que no es egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la sede Medellín. Vía @laurad_duarte @ClaudiaCamilaV https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 19, 2026

El nombre de la congresista ya venía sonando en el escenario político por otros episodios recientes. Este 18 de noviembre protagonizó un cruce con el canciller Omar Bula durante un debate de control político, luego de que el funcionario le corrigiera varios errores de expresión. El episodio provocó reacciones y comentarios en redes sociales.

Ahora, la certificación de la Universidad Nacional pone el foco sobre su trayectoria académica y deja una pregunta pendiente: ¿cómo obtuvo y presentó el diploma que la acreditaba como ingeniera si la institución asegura que no tiene registro de su grado?

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.