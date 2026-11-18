Por: Portal Bogotá

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En Bogotá la organización del espacio público se ha convertido en un eje fundamental para la administración distrital, que, de acuerdo con la información oficial difundida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, implementó recientemente el Decreto 117 de 2026. Con esta normativa, se entregaron las primeras tres Zonas de Aprovechamiento Económico (ZAE) a vendedores informales de las localidades de Bosa y Usaquén, específicamente en los sectores de Trébolis y Mi Centro Porvenir, en Bosa, y sobre la calle 125 entre la carrera 19 y la Autopista Norte en Usaquén, junto al acceso a una estación de TransMilenio.

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Según la Alcaldía y el Instituto para la Economía Social (IPES), entidad que lidera la iniciativa en articulación con el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP), el objetivo principal de las ZAE es ofrecer espacios delimitados y autorizados para que los vendedores informales realicen su labor de manera reglamentada y bajo condiciones establecidas por el Distrito. Con esta estrategia buscan, además de dignificar el ejercicio de estos comerciantes, garantizar el orden y la correcta utilización del espacio público en la ciudad.

La importancia de esta medida radica en que, por primera vez, se definen tramos o sectores precisos donde los vendedores pueden instalarse legalmente. Estas zonas han sido seleccionadas a partir de estudios técnicos y están reglamentadas conforme a lo dispuesto en la Resolución 316 de 2026 del DADEP. De acuerdo con Catalina Arciniegas, directora del IPES, estas zonas representan alternativas concretas para mejorar las condiciones de vida de los vendedores informales, desde una perspectiva de inclusión y reconocimiento a su aporte en la vida urbana.

Para acceder a estos espacios, los vendedores deben poseer el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) vigente en la plataforma HEMI, una herramienta tecnológica del IPES. Asimismo, deben respetar las dimensiones autorizadas para los puestos, de 1,50 metros por 1,50 metros, y cumplir con las normas de manipulación de alimentos si corresponde a la actividad que ejecutan. Es fundamental resaltar que, tal como aclara el IPES, la inscripción en el RIVI es solo uno de los requisitos y no garantiza de por sí el derecho de ocupación. Próximamente, la entidad realizará convocatorias oficiales y a través de los canales institucionales, pidiendo a los interesados mantenerse informados y evitar intermediarios o pagos innecesarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede un vendedor informal acceder a una Zona de Aprovechamiento Económico en Bogotá?

De acuerdo con el IPES, un vendedor informal que quiera acceder a un espacio en una ZAE debe tener su Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) vigente en la plataforma HEMI. Además, debe respetar las dimensiones establecidas para los puestos y cumplir con las normas específicas, como las relacionadas con la manipulación de alimentos. El IPES anunciará las convocatorias oficiales para el acceso a estos espacios, por lo que es fundamental que los interesados sigan los canales institucionales y eviten intermediarios.

¿Qué es el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) y para qué sirve?

El Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) es un requisito fundamental para quienes desean participar en el proceso de asignación de espacios en las Zonas de Aprovechamiento Económico. Es un registro activo y vigente en la plataforma HEMI, gestionada por el IPES, que permite identificar y organizar a los vendedores informales en la ciudad, aunque no otorga de manera automática el permiso para ocupar el espacio público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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