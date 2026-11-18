Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En la edición número 51 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, realizada el 18 de noviembre en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, los trabajos de El Espectador y Caracol Televisión se llevaron cinco reconocimientos, destacando el uso de distintos formatos para tratar problemas sociales e históricos que afectan a Colombia y el mundo. Según informó El Espectador, la caricaturista Cecilia Ramos Valencia, conocida como La Ché, fue galardonada gracias a su obra “Laberinto”, nacida de una experiencia personal cuando su padre sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en diciembre y ambos tuvieron que enfrentarse a las dificultades del sistema de salud colombiano. Esta viñeta, publicada el 31 de diciembre de 2025, traduce el sentimiento ciudadano ante la complejidad de acceder a la atención médica, utilizando el recurso visual del laberinto como símbolo de las barreras existentes.

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La propia Ramos relató a El Espectador que el reconocimiento fue particularmente emotivo, no solo por tratarse de un homenaje surgido de su vida familiar, sino también porque conmemora una década de colaboración con el periódico. Además, La Ché reflexionó sobre el protagonismo femenino en el acompañamiento de pacientes y la importancia de que las mujeres puedan comunicar desde su vivencia directa.

Otro de los premios para El Espectador fue otorgado a Carlos Mario Gallego Arango y Crisanto Alonso Vargas Ramírez, conocidos como Tola y Maruja, por la columna “Gaza Plaza”, publicada el 12 de octubre de 2025. Este texto aborda el conflicto en Gaza y la intervención estadounidense mediante la sátira, relacionándola con el contexto colombiano. El jurado del Premio Simón Bolívar destacó la habilidad de Tola y Maruja para asociar temas internacionales y nacionales utilizando el humor político y la ironía como herramientas de análisis.

Por su parte, Caracol Televisión obtuvo tres galardones. Ricardo Calderón Villegas fue premiado por la investigación “Los colombianos que espiaban para Rusia”, donde reconstruyó los posibles vínculos de ciudadanos colombianos en operaciones de inteligencia rusa fuera del país. Calderón, junto a Johanna Álvarez Quintero, también fue reconocido por “Los archivos secretos de Calarcá”, en la que analizaron documentos incautados a integrantes de disidencias armadas, revelando supuestos nexos con funcionarios estatales. El tercer premio fue para María Elvira Arango Prado y Silvia Santamaría Ortiz gracias a “La juez valiente”, una entrevista que recupera la historia de Martha Lucía González, jueza forzada al exilio tras investigar a narcotraficantes en la década de los ochenta y enfrentar graves amenazas.

La diversidad temática y formal de los trabajos premiados ilustra la riqueza del periodismo colombiano, que a través de la caricatura, la sátira y el periodismo investigativo analiza las consecuencias del poder y visibiliza a quienes lo han desafiado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes ganaron el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en su edición 51?

En la edición 51, los ganadores principales fueron Cecilia Ramos Valencia, alias La Ché, por la caricatura “Laberinto”; Carlos Mario Gallego Arango y Crisanto Alonso Vargas Ramírez, conocidos como Tola y Maruja, por la columna “Gaza Plaza”; y el equipo de Caracol Televisión, integrado por Ricardo Calderón Villegas, Johanna Álvarez Quintero, María Elvira Arango Prado y Silvia Santamaría Ortiz, por tres investigaciones sobre espionaje, vínculos de disidencias armadas y la historia de una jueza exiliada, de acuerdo con lo publicado por El Espectador.

¿Por qué fue premiada la caricatura ‘Laberinto’ de La Ché en el Premio Simón Bolívar?

De acuerdo con El Espectador, “Laberinto” fue reconocida porque, mediante una metáfora visual sencilla, logra expresar el sentimiento de frustración y dificultad de quienes intentan acceder al sistema de salud colombiano, reflejando la realidad vivida por muchas familias. La obra fue valorada por su honestidad, emotividad y capacidad de abordar una problemática nacional desde una experiencia personal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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