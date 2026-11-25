En Colombia, cerca de 1.000 niños y niñas nacen cada año con labio fisurado y paladar hendido, una condición que puede afectar funciones como alimentarse, hablar y oír. Frente a esta realidad, la Fundación Operación Sonrisa lanzó su campaña navideña ‘Regala Sonrisas 2026’, con la que busca conseguir recursos para operar gratuitamente a 130 menores que esperan una cirugía reconstructiva.

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La meta de la organización es reunir el dinero necesario para realizar esos procedimientos durante 2027, sin que las familias tengan que asumir los costos. La iniciativa lleva como mensaje ‘El mejor regalo de esta Navidad no cabe debajo del árbol, cabe en una sonrisa’ y propone que personas, familias y empresas apadrinen una de las cirugías pendientes.

La campaña busca atender a niños que nacen con labio fisurado y paladar hendido, según las cifras compartidas por la fundación, en el mundo nace un bebé con esta condición cada tres minutos. Para la entidad, el acceso oportuno a un tratamiento puede marcar una diferencia en la vida de los pacientes y sus familias, especialmente en hogares en situación de vulnerabilidad.

La fundación explicó que el proceso va mucho más allá de una intervención quirúrgica. Cada paciente recibe acompañamiento durante varios años y atención de más de 10 especialidades, entre ellas cirugía plástica, fonoaudiología, odontología, nutrición, psicología y trabajo social. El tratamiento busca recuperar funciones como alimentarse, hablar y oír, además de fortalecer la confianza de los menores y facilitar su integración en la vida cotidiana.

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Quienes decidan apadrinar una cirugía podrán conocer la historia del niño o la niña que acompañan, recibir un detalle navideño enviado por su familia y saber cuándo se llevó a cabo el procedimiento. También es posible hacer donaciones únicas o mensuales a través de la página oficial de la campaña, donde además se ofrecen regalos con propósito elaborados por familias emprendedoras vinculadas a la fundación.

La organización recordó que su trabajo ha permitido atender a más de 30.000 pacientes en Colombia. Durante 2025 brindó 22.582 atenciones integrales y realizó 650 procedimientos quirúrgicos a 485 personas. Su labor incluye un centro de atención multidisciplinaria en Bogotá y jornadas médicas y quirúrgicas en otras regiones del país.

Las personas interesadas en apoyar la iniciativa pueden ingresar a la página oficial de ‘Regala Sonrisas 2026’, elegir la modalidad de donación y contribuir a que los 130 menores que esperan una cirugía puedan acceder al tratamiento sin costo para sus familias.

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