Encontrar actividades para que los niños se diviertan y se mantengan activos en casa puede ser todo un reto. Una alternativa para los pequeños aficionados al deporte es contar con su propia canasta de baloncesto, un accesorio que permite organizar competencias y practicar lanzamientos sin necesidad de salir a una cancha.

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Durante la temporada de Black Friday, un juego de baloncesto infantil tiene un descuento del 24 % y cuesta $ 126.066 pesos colombianos. El conjunto está pensado para niños de 3 años en adelante e incluye cuatro pelotas inflables, una bomba de aire y una estructura con altura ajustable.

Una canasta de baloncesto para jugar en casa o al aire libre

Este juego deportivo está diseñado para utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Puede instalarse en espacios como salas de juegos, sótanos, garajes y patios, lo que permite adaptar las competencias al lugar disponible.

Una de sus características principales es la altura ajustable, que permite modificar la posición del soporte según la edad de los niños y sus necesidades durante el juego.

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La estructura tiene unas dimensiones aproximadas de 89 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 140 centímetros de alto. Está fabricada en plástico e incorpora una red para recoger los lanzamientos y darle al juego una dinámica similar a la de las máquinas de baloncesto arcade.

Incluye cuatro pelotas y una bomba de aire

Otro de los atractivos de este conjunto es que viene con los accesorios necesarios para comenzar a jugar. La compra incluye cuatro pelotas de baloncesto inflables de goma y una bomba de aire para prepararlas antes de utilizarlas.

También cuenta con las piezas para montar el soporte y una red de alta calidad, según la descripción comercial del producto.

El fabricante señala que el montaje es sencillo y que el paquete incluye instrucciones para instalarlo. Esto permite preparar el juego en casa sin necesidad de adquirir accesorios adicionales.

Por sus características, los niños pueden organizar competencias de lanzamiento, jugar con familiares o amigos y practicar su puntería mientras se divierten.

¿Qué dicen quienes compraron este juego de baloncesto?

Las opiniones de compradores destacan principalmente la facilidad de montaje y la aceptación que ha tenido entre los niños.

Una persona que adquirió el producto para sus hijos comentó que les encanta jugar con la canasta y que pudo instalarla en aproximadamente 10 minutos. Sin embargo, también hizo una observación sobre su construcción: señaló que está compuesta principalmente por tubos de PVC delgados, redes y pelotas de goma livianas, por lo que considera que su resistencia es adecuada para el uso infantil.

Otro comprador contó que su hijo de cuatro años disfruta mucho el baloncesto y que este juego representó una mejora frente a una canasta que tenía anteriormente. También destacó que las pelotas permanecen en su sitio después de los lanzamientos, evitando que rueden por toda la casa.

Estas experiencias ofrecen referencias sobre el uso del producto, aunque conviene tener presente que se trata de un juego infantil de plástico y no de una estructura deportiva profesional.

¿Cuánto cuesta el juego de baloncesto para niños en Black Friday?

Este conjunto de baloncesto infantil tiene un precio anunciado de $ 126.066 pesos colombianos, con un descuento del 24 % durante la temporada de Black Friday.

Por sus accesorios incluidos, la posibilidad de ajustar la altura y la opción de utilizarlo dentro o fuera de casa, puede ser una alternativa de regalo para niños que disfrutan los deportes y las competencias.

Antes de comprarlo, es recomendable revisar las dimensiones y disponer de un espacio adecuado para su instalación y uso.

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