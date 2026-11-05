Por: Portal Bogotá

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En el desarrollo de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la promoción del deporte como vehículo para fortalecer la convivencia, los hábitos saludables y la creación de comunidad cobra cada vez más importancia. De acuerdo con información difundida por la Alcaldía Local y la Administración Distrital, los recientes Juegos de Integración Escolar de Puente Aranda reunieron a cerca de 1.700 niños, niñas y jóvenes, quienes representaron a más de 40 instituciones educativas dentro de la localidad.

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Este certamen se destacó no solo por su masiva participación estudiantil, sino también por el enfoque puesto en la integración y la convivencia entre las distintas comunidades educativas. Según la información oficial, durante el evento los estudiantes compitieron de manera entusiasta en deportes como fútbol de salón, futsal, baloncesto y voleibol, participando en emocionantes encuentros cargados de esfuerzo y compañerismo.

La importancia de este tipo de jornadas se evidencia en el impacto que tienen más allá de los resultados deportivos. Los juegos ofrecieron un espacio para fortalecer valores fundamentales como el respeto, la disciplina, la solidaridad y el trabajo en equipo. Además, permitieron el intercambio y la formación de nuevas amistades entre estudiantes de diferentes instituciones, facilitando la construcción de lazos sociales sólidos y duraderos.

Durante la clausura del evento, Víctor Alfonso Cruz Sánchez, alcalde local de Puente Aranda, reconoció públicamente el compromiso y la dedicación de los jóvenes participantes. El mandatario subrayó ante los asistentes que “estos juegos no se tratan solamente de ganar un partido o levantar un trofeo. Se trata de aprender, de compartir, de respetar al otro y de descubrir todo lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos en equipo”, resaltando así el verdadero propósito de la actividad.

La administración local enfatizó también el papel fundamental de los docentes, entrenadores, rectores, coordinadores y familias, quienes, con su acompañamiento constante, contribuyeron de forma decisiva al desarrollo y éxito de esta iniciativa. De acuerdo con la Alcaldía Local de Puente Aranda, estos esfuerzos conjuntos aseguran que el deporte siga siendo un pilar clave para la convivencia, la integración y el bienestar de las nuevas generaciones en la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos estudiantes participaron en los Juegos de Integración Escolar de Puente Aranda?

Durante los Juegos de Integración Escolar de Puente Aranda participaron cerca de 1.700 niños, niñas y jóvenes provenientes de más de 40 instituciones educativas, según información de la Alcaldía Local.

¿Qué deportes se practicaron en los Juegos de Integración Escolar de Puente Aranda?

En estos juegos, los estudiantes demostraron sus habilidades en disciplinas como fútbol de salón, futsal, baloncesto y voleibol, generando un ambiente de integración, esfuerzo y compañerismo, de acuerdo con la información oficial compartida por la Alcaldía Local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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