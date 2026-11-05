Por: Portal Bogotá

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La recuperación del espacio público en Bogotá continúa siendo una prioridad para las autoridades distritales. De acuerdo con la información divulgada por “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, el pasado 30 de octubre de 2026 la Alcaldía Local de Los Mártires lideró una intervención significativa que permitió la recuperación de aproximadamente 1.200 metros cuadrados de espacio público. Esta acción, en la que participaron ocho entidades y organismos de seguridad, estuvo orientada al mejoramiento de los entornos urbanos para el bienestar de los ciudadanos de la localidad.

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El operativo se desarrolló dividiendo los equipos en dos frentes de trabajo. El primero se enfocó en las zonas externas y adyacentes al canal presente en el área, mientras que el segundo grupo adelantó sus actividades en el interior de la estructura del canal. Según la Alcaldía Local de Los Mártires, esta estrategia permitió que las labores fueran más eficientes, pues mientras un grupo desmontaba estructuras no convencionales –es decir, construcciones no autorizadas o improvisadas– el otro avanzaba simultáneamente en la recolección de residuos y en la adecuada disposición de los mismos.

Para la ejecución de la jornada, entidades como Aguas de Bogotá y el Acueducto de Bogotá brindaron apoyo logístico y operativo. Así lograron recolectar un total de 15 metros cúbicos de residuos sólidos. En la gestión de estos materiales también participó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), entidad encargada del manejo de desechos. Según cifras proporcionadas por las autoridades, durante la intervención se desmontaron seis estructuras no convencionales que ocupaban indebidamente el espacio público, contribuyendo así a mejorar las condiciones ambientales y sanitarias del sector intervenido.

La articulación institucional fue esencial en este operativo. La Alcaldía Local de Los Mártires lideró el proceso, contando con el acompañamiento tanto de la Policía Nacional como de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para garantizar la seguridad durante las labores. Asimismo, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Secretaría Distrital de Gobierno coordinaron acciones para la gestión integral de cada una de las etapas de la recuperación.

Este balance, presentado en el marco de la administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán y bajo el liderazgo en la localidad de John Jader Suárez Delgado, constituye uno de los esfuerzos en marcha para recuperar áreas públicas, mejorar la calidad de vida y transformar los entornos urbanos para la ciudadanía de Bogotá, siguiendo el enfoque interinstitucional y de trabajo en territorio como una vía imprescindible para el cambio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos metros cuadrados de espacio público se recuperaron en Los Mártires durante la jornada?

Según los datos divulgados por la Alcaldía Local de Los Mártires, en la jornada desarrollada el 30 de octubre de 2026 se recuperaron 1.200 metros cuadrados de espacio público. Esta intervención incluyó el desmonte de estructuras no convencionales y la recolección de residuos, mejorando así las condiciones ambientales de la zona.

¿Qué entidades participaron en la recuperación del espacio público en Los Mártires, Bogotá?

Ocho entidades participaron en la intervención: la Alcaldía Local de Los Mártires, Aguas de Bogotá, Acueducto de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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