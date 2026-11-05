Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un grave incidente de inseguridad preocupó a la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá. Un grupo de estudiantes de la facultad de Relaciones Internacionales, quienes hacen parte del equipo femenino de fútbol, fue víctima de un cuantioso robo mientras disputaban un encuentro en la cancha del plantel. De acuerdo con los testimonios publicados por las propias afectadas a través de un video en redes sociales, el hecho se presentó alrededor de las 7:00 de la noche, el 4 de noviembre, en los camerinos de mujeres ubicados dentro de las instalaciones de la universidad.

Sigue a PULZO en Discover

Los relatos indican que, mientras las jugadoras se encontraban en pleno enfrentamiento deportivo, los delincuentes aprovecharon para ingresar a los vestuarios. Una de las víctimas relató que en las entradas del campus universitario "no estaban pidiendo carné", situación que pudo facilitar la entrada de personas ajenas y, posiblemente, permitió el acceso no autorizado hacia los espacios designados para las mujeres. En total, al menos diez estudiantes resultaron perjudicadas por este hecho, lo que incrementó la preocupación entre el cuerpo estudiantil respecto a la seguridad institucional, especialmente en actividades nocturnas.

Entre los elementos hurtados figuran computadores, tabletas, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros objetos personales que las deportistas habían resguardado en los vestidores. El monto del robo fue estimado por las propias estudiantes en cerca de 60 millones de pesos colombianos, según detallaron en su denuncia pública. La Policía Metropolitana acudió al lugar tras ser alertada; sin embargo, hasta el momento no se tiene información sobre el paradero de los responsables ni recuperación de los objetos sustraídos.

El incidente desató una oleada de cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en la universidad, especialmente porque durante esa noche no se registró control estricto en el ingreso al campus. Tanto las jugadoras como otros miembros de la comunidad exigieron una pronta respuesta y acciones efectivas que garanticen la protección en los espacios deportivos y académicos, previniendo que se repitan situaciones similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el robo masivo a las jugadoras de la Universidad Javeriana?

El robo tuvo lugar el 4 de noviembre, alrededor de las 7:00 p. m., en los camerinos de mujeres de la Universidad Javeriana. Los delincuentes aprovecharon que las jugadoras estaban en un partido para ingresar sin ser detectados, facilitados por la falta de control en las entradas del campus, según relataron las propias víctimas.

¿Qué medidas de seguridad cuestionaron las estudiantes tras el robo en la Javeriana?

Las afectadas criticaron la ausencia de verificación de carnés en las entradas durante la noche, lo que consideran un fallo clave dentro de los protocolos de seguridad. Esto abrió la discusión sobre la necesidad de garantizar mayor vigilancia y controles en los espacios universitarios, sobre todo durante actividades deportivas nocturnas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z