Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades han dado un paso clave en investigaciones recientes tras confirmar la captura de Wilmer Castillo Duarte, identificado como alias ‘Cristóbal Pérez’, quien habría ejercido como segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero, perteneciente a la Segunda Marquetalia. Esta detención se llevó a cabo en una operación articulada entre el Ejército Nacional y la Policía, durante un allanamiento en una vivienda ubicada en Cundinamarca, lugar en el que Castillo Duarte permanecía oculto, según los reportes oficiales citados en medios nacionales.

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Uno de los aspectos que ha despertado mayor atención es que el nombre de alias ‘Cristóbal Pérez’ aparece vinculado a investigaciones por la posible planeación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, exsenador, perpetrado el 7 de junio de 2025 en un acto político en Bogotá. Las autoridades buscan precisar qué papel habría jugado esta organización armada en dicho crimen, ya que la Segunda Marquetalia figura en indagaciones alrededor del caso.

De acuerdo con fuentes de inteligencia citadas por las autoridades, Castillo Duarte había permanecido cerca de nueve años dentro de estructuras criminales. Su historial incluye el control de finanzas ilegales y el liderazgo de comisiones armadas en las regiones de Huila y Caquetá. Ha sido señalado como un actor estratégico en la articulación de redes de extorsión que afectan a comerciantes, ganaderos, agricultores, transportadores, asociaciones campesinas y contratistas de obra pública. Según información reproducida por medios nacionales, estas prácticas habrían representado una fuente de ingresos estimada en 1.000 millones de pesos mensuales para la estructura Teófilo Forero.

A lo largo de su trayectoria, entre 2020 y 2021, habría hecho parte de la comisión armada Fernando Díaz y luego pasó a la estructura Teófilo Forero. En 2024, tras la muerte de alias ‘Edwin Marín’ en operaciones militares, asumió el liderazgo principal de la columna. Posteriormente, en 2026, con la llegada de alias ‘Mario’ o ‘Doble Cero’, asumió el rol de segundo cabecilla.

Entre los delitos que pesan sobre alias ‘Cristóbal Pérez’ están su presunta participación en el homicidio de tres personas en Villa Hermosa, Florencia (Caquetá), en el marco de conflictos armados entre organizaciones ilegales. También se le atribuye la orden de asesinar a alias ‘Hernán Cuéllar’, la supuesta responsabilidad en la incineración de una ambulancia en Hobo, Huila, y varios delitos como concierto para delinquir, homicidio, terrorismo, extorsión y uso irregular de uniformes e insignias. Las autoridades lo consideran un golpe significativo a la estructura criminal cuya fortaleza financiera aún debe ser desmontada en las investigaciones en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Wilmer Castillo Duarte, alias ‘Cristóbal Pérez’, y cuál era su papel en la estructura Teófilo Forero?

Wilmer Castillo Duarte, conocido como alias ‘Cristóbal Pérez’, habría sido el segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia. Según información de inteligencia oficial, tenía cerca de nueve años en la organización, donde se encargó principalmente del manejo de comisiones armadas y finanzas ilegales, coordinando redes de extorsión y asumiendo roles de liderazgo tras bajas estratégicas dentro del grupo.

¿Por qué es clave la captura de alias ‘Cristóbal Pérez’ en las investigaciones por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

La detención de alias ‘Cristóbal Pérez’ reviste gran importancia debido a que es señalado de participar en la planeación del magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay ocurrido en Bogotá. Las autoridades buscan determinar qué relación tuvo la estructura Teófilo Forero y este cabecilla en ese hecho, por lo que su captura permitiría avanzar en el esclarecimiento y judicialización del crimen.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.