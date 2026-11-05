La publicación de un video de 54 segundos en la cuenta de Instagram de la joven bachiller Deyci Jiménez Ramírez, difundido la tarde-noche del pasado miércoles 4 de noviembre, reavivó el escándalo judicial y político en torno al expresidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Las imágenes buscan probar un nexo íntimo entre la excontratista y el exmandatario, en medio de una investigación orientada a esclarecer si existió una conexión irregular con cinco contratos adjudicados en distintas entidades del Estado que superan los 100 millones de pesos.

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A partir de la difusión del material y de las reacciones institucionales, El Tiempo identificó cuatro datos centrales que configuran el panorama actual del proceso. En primer lugar, a pesar de que personas del círculo cercano a Petro intentaron descalificar a la joven asegurando que no correspondía a su perfil, el exmandatario no ha desvirtuado su relación personal con la excontratista.

En segundo lugar, en los comunicados emitidos, el exjefe de Estado tampoco ha negado de manera directa los cinco contratos que Jiménez obtuvo en dependencias como el Ministerio del Interior, el Senado —durante la gestión de María José Pizarro—, la Superintendencia de Vigilancia y un acuerdo proyectado en el Dapre. No obstante, el exmandatario defendió la legalidad de los nombramientos al señalar que nunca usó un contrato del Estado para obtener favores de nadie y que las mujeres que trabajaron en su gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, mientras que chats filtrados y reportes periodísticos internacionales señalan que una de las certificaciones utilizadas para su vinculación habría carecido de autorización oficial.

Como tercer dato clave, ante la circulación masiva del metraje, Petro advirtió que el contenido no ha sido examinado por peritos ni valorado por un juez, cuestionando el origen y el contexto exacto de la grabación y exigiendo un análisis riguroso de tiempo, modo y lugar para determinar su cargo y el nexo contractual vigente en ese momento con la bachiller.

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Finalmente, como cuarto punto, allegados a Jiménez indicaron a El Tiempo que el teléfono celular visible en el registro audiovisual contiene pruebas adicionales, por lo que copias espejo de seguridad ya fueron recopiladas para ser entregadas a las autoridades competentes, complementadas con testimonios de terceros vinculados a la administración anterior —entre ellos Angie Rodríguez—, quienes apuntan a la existencia de un presunto patrón de conducta en las designaciones de la misma naturaleza.

Mientras la defensa y los denunciantes aportan los elementos probatorios a la justicia, el caso avanza para determinar si la adjudicación de los recursos oficiales estuvo comprometida por intereses particulares o si los acuerdos contractuales se ajustaron a los requisitos legales establecidos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.