El escándalo judicial y político en torno al expresidente Gustavo Petro Urrego sumó un nuevo y delicado capítulo este jueves 5 de noviembre de 2026, luego de que el panel de Blu Radio ventilara nuevas revelaciones sobre los materiales probatorios que estarían en poder de la denunciante Deicy Jiménez. Durante el debate informativo, la periodista María Camila Orozco expuso detalles inéditos de una conversación directa sostenida con la presunta víctima sobre el origen y la ruptura de su vínculo con el exjefe de Estado.

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Según indicó Orozco al aire, Jiménez le relató que la relación entre ambos se originó en 2019 y concluyó debido al nivel de exigencia que el entonces mandatario le imponía. “Me siento ya en la libertad para contar una conversación que tuve con Deicy Jiménez preguntándole por su relación con Petro. Ella me dice que esa relación nace en 2019 y que termina por las exigencias que le hacía constantemente el entonces presidente, exigente de participar en fiestas donde había drogas, travestis y que tenía que estar con otras mujeres”, aseguró la periodista.

El punto más álgido de la revelación radica en la existencia de material audiovisual adicional que comprometería aún más al exmandatario. De acuerdo con la comunicadora, la denunciante le confió poseer un registro explícito y alarmante: “Me dice que tiene un video donde Petro ‘está en una bañera drogado y a punto de morir'”.

Esta advertencia concuerda con los análisis expuestos por el director del espacio radial, Néstor Morales, quien advirtió que la estrategia jurídica del entorno de Petro busca contener una tormenta política que podría intensificarse si se divulgan nuevos contenidos de la vida privada del exmandatario vinculados indirectamente con la gestión de recursos públicos, contratos estatales y la presunta utilización de la nómina oficial.

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Mientras la defensa de Jiménez prepara la entrega formal de las pruebas actuales ante la Fiscalía General de la Nación y exige garantías de seguridad ante los recientes seguimientos ilegales denunciados, las nuevas revelaciones amplían el foco de una investigación que ya trasciende el ámbito estrictamente íntimo para centrarse en presuntos delitos de corrupción y abuso de poder.