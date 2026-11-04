Unas fotografías que comenzaron a circular en X abrieron nuevos interrogantes alrededor de Deicy Jiménez, la mujer que señaló al expresidente Gustavo Petro de presuntamente haberle conseguido contratos estatales a cambio de favores sexuales.

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(Vea también: Alianza entre Angie Rodríguez y Deicy Jiménez reaviva controversia por denuncias sobre contratos públicos en Colombia)

Dichas imágenes, que habrían sido tomadas en el centro de Bogotá, fueron difundidas junto con preguntas sobre su presencia cerca del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y la Casa de Nariño.

El material fue publicado por Al Punto, medio que aseguró haber recibido las fotografías de un ciudadano. Según la información que acompañó la publicación, los registros corresponderían al martes 3 de noviembre, fecha en la que Jiménez tenía programada una diligencia ante la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con Al Punto, las fotografías tienen registros de las 2:36 y 2:38 de la tarde, pocos minutos después de la hora prevista para la diligencia judicial, fijada para las 2:30 p. m. En una de ellas aparece una mujer vestida de negro, con una bufanda clara, frente a una edificación; en otra se observa a dos hombres junto a una camioneta blanca.

El medio señaló que el ciudadano que remitió el material identificó a la mujer como Deicy Jiménez y aseguró que las imágenes fueron tomadas en inmediaciones de las sedes del Gobierno Nacional. Sin embargo, no se ha establecido públicamente quién captó las fotografías ni se ha confirmado de manera independiente la identidad de la persona que aparece en ellas.

🚨 ¡EXCLUSIVA de @AlPuntoCol! ¿Qué hacía Deicy Jiménez el 3 de noviembre a pocos metros del DAPRE y de la Casa de Nariño? Ese mismo día, a las 2:30 p. m., tenía una citación para rendir declaración ante la Fiscalía General de la Nación, diligencia a la que, según lo conocido por los colombianos, no asistió. Sin embargo, a Al Punto llegaron fotografías en las que se le puede ver en pleno centro de Bogotá, muy cerca de las sedes del Gobierno Nacional. ¿A quién visitaba? ¿Con quién se reunió? ¿Su presencia en ese sector tenía alguna relación con la declaración que debía rendir ante la Fiscalía? ¿Buscaba algún tipo de orientación sobre lo que debía declarar en relación con el presidente Gustavo Petro @petrogustavo? Son interrogantes que merecen respuestas. Estas fotografías fueron enviadas a nuestro medio alternativo @AlPuntoCol. — Stefany Ostios 🌻 (@TefaOstios) November 4, 2026

Abogada de Deicy Jiménez denunció seguimientos y pidió protección

La circulación de las imágenes coincidió con una denuncia presentada por Dina Luz Malo Andrade, nueva representante legal de Jiménez, quien asumió su defensa después de que el abogado Andrés Felipe Caballero se apartara del caso por motivos de seguridad personal.

En declaraciones recogidas por Noticias RCN, la abogada manifestó que su representada habría sido seguida y fotografiada por personas que no han sido identificadas mientras realizaba actividades de su vida cotidiana. Según el comunicado, las imágenes posteriormente comenzaron a circular públicamente.

Malo Andrade pidió la intervención de la Fiscalía, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) para establecer quiénes estarían detrás de esos hechos y determinar si existió alguna instrucción para seguir y registrar los movimientos de la mujer.

“Ninguna víctima está obligada a explicar dónde se encuentra y qué hace en el territorio nacional; lo que sí debe esclarecerse es quién la sigue, quién la fotografía y por orden de quién”, señaló la abogada, según reprodujo Noticias RCN.

La defensora también advirtió que Jiménez habría recibido amenazas y recordó que su anterior abogado manifestó preocupaciones relacionadas con su seguridad al anunciar su renuncia. Por esa razón, solicitó que se adopten medidas para proteger la integridad de su representada.

Deicy Jiménez no asistió a citación de la Fiscalía del 3 de noviembre

Otro elemento que rodea la controversia es la diligencia que Jiménez tenía programada ante la Fiscalía para el martes 3 de noviembre, a las 2:30 de la tarde. La mujer debía entregar su versión dentro de las investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades en la contratación estatal durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, la declaración no se llevó a cabo. La Silla Vacía informó que Andrés Felipe Caballero renunció a la representación legal ese mismo día y explicó que su decisión obedecía a motivos de seguridad personal. El medio también indicó que todavía no había una nueva fecha para escuchar a Jiménez.

La coincidencia entre la citación judicial y los horarios registrados en las fotografías fue precisamente uno de los aspectos destacados por Al Punto. No obstante, hasta ahora no hay información que permita establecer si la presencia de la mujer en ese sector tenía alguna relación con la diligencia o con una eventual reunión en alguna dependencia estatal.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.