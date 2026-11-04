Un video del ataque contra Élver Santiago Méndez, un joven de 26 años asesinado en el barrio Alcaparros, localidad de Suba en Bogotá, se convirtió en una de las principales evidencias para esclarecer el crimen. Según la información conocida sobre el caso, los tres presuntos agresores —dos hombres y una mujer— ya estarían plenamente identificados, pero continúan prófugos.

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El homicidio ocurrió durante la noche del 24 de octubre, en un establecimiento comercial del sector. De acuerdo con las versiones entregadas por familiares, Méndez se encontraba compartiendo con su madre cuando varias personas comenzaron a insultarla. El joven intervino para defenderla y pedirles que dejaran de agredirla verbalmente.

La discusión escaló hasta convertirse en un ataque con armas blancas. Los señalados agresores habrían utilizado cuchillos y machetes para perseguir al joven, quien intentó refugiarse en otros locales comerciales de la zona.

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Sin embargo, los atacantes lo alcanzaron dentro de una tienda y le ocasionaron varias heridas de gravedad. La comunidad lo auxilió y lo trasladó hacia el Hospital de Suba, pero falleció durante el recorrido debido a la gravedad de las lesiones.

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Agresores siguen prófugos tras el asesinato en Suba

Las imágenes del ataque han puesto nuevamente la atención sobre el caso, mientras los familiares y habitantes del barrio esperan que las autoridades avancen en la captura de los responsables.

Según la información difundida sobre el crimen, las personas señaladas de participar en la agresión ya fueron identificadas. No obstante, hasta ahora no se ha informado sobre su captura ni sobre una eventual presentación ante la justicia.

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Los allegados de Méndez han pedido celeridad a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación para que se esclarezcan los hechos y el homicidio no quede impune.

La muerte del joven también causó consternación entre quienes lo conocían. Sus familiares lo describieron como una persona trabajadora, amable y solidaria, que había vivido durante años en el sector y no era conocida por tener problemas con sus vecinos.

Mientras avanzan las investigaciones, el video y los testimonios sobre lo ocurrido podrían ser claves para establecer la participación de cada uno de los señalados en el ataque que terminó con la vida de Méndez.

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