Por: Portal Bogotá

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El Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme será el escenario de una actividad educativa que busca acercar a la ciudadanía a la riqueza prehispánica de la sabana de Bogotá. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, el viernes 6 de noviembre de 2026 se desarrollará el taller ‘Caracterización de cerámica prehispánica’, un evento diseñado para situar a los asistentes en la historia y la cultura del territorio, específicamente durante los periodos Herrera y Muisca. La jornada, que contará con entrada libre y se realizará de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., hace parte de las estrategias que la ciudad implementa para fomentar la apropiación y el respeto por el patrimonio arqueológico local.

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Según la información institucional, este taller tiene como propósito principal profundizar en el conocimiento sobre las ocupaciones humanas que marcaron el desarrollo cultural de la sabana. Se centra en las tradiciones cerámicas, analizando cómo se producía, identificaba y decoraba la cerámica en tiempos prehispánicos, y de qué manera estos objetos ayudan a entender las dinámicas cotidianas y los asentamientos de los antiguos habitantes. Las actividades serán participativas, permitiendo que los asistentes aprendan herramientas concretas para observar, identificar y clasificar materiales arqueológicos a través de la observación tecnológica, morfológica —es decir, la forma de los objetos— y decorativa.

El taller hace parte del proceso de construcción de los pabellones expositivos del parque y busca fortalecer la apropiación social del conocimiento arqueológico. Con ello, se espera que los participantes valoren el patrimonio como testimonio indispensable de las comunidades que alguna vez vivieron en la región. De acuerdo con la misma fuente, la cita será en la calle 136B sur n.º 3A-48 y se recomienda a los asistentes llevar ropa apta para cualquier condición climática, debido a la naturaleza del evento.

Así, el ‘Caracterización de cerámica prehispánica’ se convierte en un espacio clave para quienes deseen profundizar sobre los orígenes culturales de Bogotá y comprender la importancia de conservar el legado material e inmaterial de las civilizaciones pasadas.

¿Qué temas se abordarán en el taller de cerámica prehispánica del Parque Arqueológico de Usme?

El taller tratará sobre las formas de ocupación humana en la sabana, los cambios culturales entre los periodos Herrera y Muisca, y las tradiciones cerámicas que caracterizaron esas épocas. Los asistentes conocerán sobre los asentamientos antiguos, la vida diaria de esos grupos y los métodos de producción y decoración de cerámica que dejaron huella en el territorio, según la Alcaldía de Bogotá.

¿Por qué es importante la conservación de la cerámica prehispánica en Bogotá?

Conservar la cerámica prehispánica resulta esencial porque estos objetos son testimonio de las comunidades que habitaron la sabana. Su estudio permite comprender la evolución cultural, la vida cotidiana y las tradiciones de los grupos originarios, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el respeto por el patrimonio arqueológico, como destaca la información compartida por el portal de la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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