Por: El Espectador

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Una extensa jornada de protestas alteró la dinámica en Bogotá este miércoles, con al menos dos escenarios de confrontación entre los manifestantes y miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Según lo reportado, las intervenciones se prolongaron varias horas y tuvieron un impacto notable en la movilidad, generando complicaciones para residentes y transeúntes de la ciudad, de acuerdo con información recogida por la Secretaría de Gobierno y medios como El Espectador.

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La tensión social en la Universidad Distrital ya venía escalando desde hace semanas, motivando a los estudiantes a expresar diversas inconformidades relacionadas principalmente con acuerdos educativos y deficiencias estructurales en las instalaciones universitarias. Los eventos de este miércoles iniciaron con manifestaciones pacíficas en dos sedes de la institución, pero posteriormente, al bloquear vías significativas como la avenida Circunvalar –en la sede de la Macarena– y la avenida Villavicencio –en Ciudad Bolívar– con palos y piedras, la UNDMO decidió intervenir tras la falta de resultados en los intentos de diálogo.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, en la sede El Vivero, los reportes de disturbios comenzaron a la 1:00 de la tarde. Al no lograr una resolución mediante conversación, las autoridades optaron por ingresar para despejar las vías. La intervención concluyó sobre las 5:00 de la tarde en la Macarena, aunque durante el posterior recorrido de inspección se encontraron "artefactos explosivos sin detonar sobre la vía", situación que llevó a que personal antiexplosivos inspeccionara y recolectara los elementos, mientras se solicitó a la UAESP –Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos– el retiro de escombros y residuos en el sector.

La escena se repitió en Ciudad Bolívar, donde la confrontación aumentó. El Gobierno reportó la llegada de una tanqueta y un mayor despliegue de seguridad por la "actitud hostil de un grupo de personas, principalmente estudiantes, que realiza aproximaciones riesgosas al perímetro de intervención".

Durante los enfrentamientos, las autoridades informaron que un funcionario de la Secretaría de Seguridad resultó con una lesión en la mano, recibiendo atención inmediata. Asimismo, se notificó una "posible actuación irregular en el uso de dispositivos aturdidores" durante los disturbios, lo que llevó a la Secretaría a anunciar que revisará las actuaciones reportadas por los gestores presentes en el operativo y mantendrá vigilancia sobre eventuales manifestaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó las protestas en la Universidad Distrital este miércoles en Bogotá?

Las protestas surgieron de inconformidades estudiantiles relacionadas con acuerdos educativos y problemas estructurales en las sedes de la Universidad Distrital, lo que llevó a las manifestaciones y posterior intervención de la UNDMO, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Gobierno.

¿Qué es la UNDMO y cuál fue su papel durante las protestas universitarias?

La Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) es un cuerpo encargado de intervenir en situaciones de orden público. Durante las protestas de este miércoles, su papel consistió en intervenir una vez que los intentos de diálogo no resultaron efectivos, especialmente ante el bloqueo de vías y alteración del orden en la ciudad, según registró la Secretaría de Gobierno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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