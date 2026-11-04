Por: Portal Bogotá

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Millonarios y América de Cali se enfrentarán en uno de los partidos más esperados de la Liga BetPlay DIMAYOR 2026, programado para el miércoles 4 de noviembre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, según la información presentada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Este compromiso, correspondiente a la fecha 17 del torneo, representa una oportunidad clave para el equipo embajador, que busca avanzar en la tabla de posiciones en un momento decisivo para sus aspiraciones de clasificación.

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El pitazo inicial será a las 8:30 p. m., aunque el acceso para los asistentes será habilitado desde las 5:30 p. m., lo que permitirá un ingreso ordenado y suficiente tiempo para los controles respectivos. Un aspecto relevante para este evento deportivo es que, tal como lo determinó la organización, no se permitirá el ingreso de la hinchada visitante. Por tanto, todas las tribunas estarán reservadas únicamente para los aficionados de Millonarios FC, medida que busca preservar la seguridad y evitar incidentes en el estadio.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) anunció la presencia de los equipos de Goles en Paz, Diálogo e IVC en el encuentro, según lo señalado en la información oficial. Estas iniciativas están orientadas a promover la convivencia entre los asistentes y garantizar un entorno pacífico tanto dentro como fuera del escenario deportivo. El Distrito, por medio de la estrategia Goles en Paz, fortalece el diálogo con las hinchadas y acompaña las jornadas futbolísticas para crear espacios seguros en el fútbol de la ciudad.

Además de las recomendaciones ya mencionadas, la SDG ha hecho un llamado especial para que los aficionados lleguen con tiempo, sigan las indicaciones del personal logístico y las autoridades, respeten los procedimientos en los controles de acceso y mantengan un comportamiento ejemplar a lo largo de toda la jornada, incluyendo tanto el ingreso como la salida del estadio. Bajo el mensaje de que el fútbol debe vivirse con pasión, respeto y tolerancia, la invitación es a evitar cualquier acto que pueda alterar la tranquilidad del evento y de los asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de seguridad aplicarán en el partido Millonarios vs. América de Cali en El Campín?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, durante el partido solamente estará permitida la entrada de aficionados de Millonarios FC y todas las tribunas estarán destinadas para ellos. Además, se contará con el acompañamiento de los equipos de Goles en Paz, Diálogo e IVC, quienes estarán presentes para fortalecer el diálogo entre hinchadas, promover una convivencia pacífica y supervisar que se mantenga el buen comportamiento en el estadio.

¿Por qué la hinchada visitante no podrá asistir al partido Millonarios vs. América de Cali?

La organización del evento informó que para este compromiso no se permitirá el ingreso de hinchas visitantes, decisión que busca priorizar la seguridad de los asistentes y garantizar un ambiente tranquilo en todas las tribunas del estadio El Campín. Así, el acceso estará restringido exclusivamente para seguidores de Millonarios FC, en cumplimiento de las recomendaciones establecidas por las autoridades y la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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