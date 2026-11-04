Por: Noticiero 90 minutos

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El fútbol colombiano será escenario de un nuevo clásico entre Millonarios y América de Cali, dos de los clubes con mayor historia y tradición en el país. Este enfrentamiento, que tendrá lugar el 4 de noviembre, sobresale por la fuerte rivalidad que moviliza a millones de aficionados y que logra paralizar ciudades enteras mientras el balón rueda, de acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos y comunicada por los canales oficiales de ambos equipos.

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Millonarios llega a este partido con el respaldo de un proyecto deportivo consolidado, posicionándose como un equipo equilibrado desde el punto de vista táctico y con un gran dominio de la posesión del balón. Al mando de su entrenador y con una plantilla que combina experiencia y juventud, el conjunto azul busca imponer su localía en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'. Nombres como Juan Guillermo Cuadrado, Rodrigo Contreras y Jorge Arias resaltan entre los protagonistas llamados a marcar diferencia dentro del equipo. Según información difundida por Millonarios FC en sus redes sociales oficiales, una victoria sería determinante para acercarse a la clasificación a los cuadrangulares semifinales y, por ende, para soñar con un nuevo título.

Por el lado visitante, América de Cali arriba a la capital con un presente destacado en la Liga BetPlay, torneo en el cual se ha distinguido por su propuesta ofensiva, la rapidez para atacar por las bandas y una elevada efectividad en la definición. Los jugadores que han sido clave en el rendimiento del cuadro vallecaucano, según el reporte oficial, son Jhon Murillo, Luis Quiñónes y Jan Lucumí. El equipo rojo aspira a un triunfo que no solo respalde la buena campaña que atraviesa, sino que además le permita recuperar el liderato aprovechando el empate entre Nacional y Bucaramanga en la jornada más reciente.

Ambas escuadras saltarán al campo de juego a las 8:30 p.m., en un duelo que despierta altas expectativas por lo que representa en términos de orgullo deportivo, historia y puntos decisivos para el desenlace de la fase de todos contra todos. La cita, que podrá verse por el canal Win Sports +, será una verdadera fiesta del fútbol nacional, con la promesa de emociones de principio a fin, tal como anticipan las publicaciones en los perfiles sociales de ambos clubes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales figuras de Millonarios y América para el clásico en El Campín?

De acuerdo con la información oficial de los clubes, los nombres más destacados de Millonarios para este partido son Juan Guillermo Cuadrado, Rodrigo Contreras y Jorge Arias, quienes aportan experiencia y juventud en la plantilla. Por parte de América de Cali, los futbolistas Jhon Murillo, Luis Quiñónes y Jan Lucumí se reconocen como piezas clave en el desarrollo ofensivo y efectividad del equipo para buscar el triunfo en condición de visitante.

¿A qué hora es el clásico Millonarios vs América y dónde se juega?

Según datos confirmados por los canales oficiales de ambos equipos, el clásico entre Millonarios y América de Cali se disputará el 4 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá. El pitazo inicial está programado para las 8:30 p.m. y la transmisión estará a cargo del canal Win Sports +.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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