El pasado domingo, primero de noviembre, se jugó el último partido de los cuartos de final de la Copa Colombia 2026, un compromiso entre Santa Fe y Once Caldas que tuvo todos los condimentos para ser un partidazo, teniendo en cuenta que era a encuentro único y el que ganaba avanzaba a semifinales.

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Al final, el encuentro terminó 0-2 a favor del equipo de Manizales gracias a los goles de Jader Quiñones y Felipe Gómez, consiguiendo así la clasificación a la penúltima ronda del certamen.

De esta manera, se confirmaron los cuatro semifinalistas del certamen, que serán:

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Inter de Bogotá.

Atlético Nacional.

América de Cali.

Once Caldas.

Cuándo serán las semifinales de la Copa Colombia

Así las cosas y ya conociendo a los clasificados, Dimayor dio a conocer las fechas, estadios y horas de los partidos de ida de las semifinales, recordando que esta ronda sí será con juegos de ida y vuelta para conocer a los clasificados a la gran final.

Los partidos serán:

Inter de Bogotá vs. América de Cali: martes 10 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el estadio Metropolitano de Techo.

martes 10 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el estadio Metropolitano de Techo. Once Caldas vs. Atlético Nacional: martes 10 de noviembre a las 8:30 de la noche en el estadio Palogrande de Manizales.

En cuanto al partido de vuelta todavía no se conocen los horarios porque queda determinar qué equipos clasifican a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, así que por ahora se adelantarán los partidos de ida.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar la programación de las Semifinales Ida de la #CopaBetPlayDIMAYOR 2026. 👉 https://t.co/pIVK8ApRgp #LaCasaDeTodos https://t.co/BMyiRwyAgj — DIMAYOR (@Dimayor) November 3, 2026

(Ver también: Millonarios sumó un nuevo papelón: quedó eliminado de Copa BetPlay con el último de la B)

Por qué es importante ganar la Copa Colombia

Cabe destacar que este campeonato no da premio económico en sí, pero sí clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año, lo que significa una suma importante de dinero y la posibilidad de avanzar lo más posible.

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