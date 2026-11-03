Colombia volverá a recibir uno de los campeonatos más importantes del fútbol sudamericano. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que el país será anfitrión del Sudamericano Sub-20 de 2027, competencia que reunirá a las selecciones juveniles del continente y que ya tiene fechas y ciudades definidas.

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El certamen se disputará entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027 en Medellín y Envigado, destinos de Antioquia que recibirán a las promesas del fútbol sudamericano durante poco más de dos semanas. La designación representa una nueva oportunidad para que Colombia albergue un campeonato internacional de selecciones.

De acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), representantes de la Conmebol y funcionarios de la entidad visitaron ambas ciudades para evaluar los posibles escenarios deportivos. Además, adelantaron inspecciones en campos de entrenamiento ubicados en Itagüí y revisaron aspectos logísticos y de infraestructura en otros municipios del departamento.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, destacó la confianza de los organismos internacionales en el país y recordó que, entre 2015 y 2026, Colombia ha recibido nueve eventos de carácter continental y mundial.

La competencia también tendrá un componente importante para las selecciones participantes, pues entregará cuatro cupos para la Copa Mundial Sub-20 de la Fifa de 2027, que tendrá como sedes a Azerbaiyán y Uzbekistán. De esta manera, el campeonato no solo definirá al nuevo campeón sudamericano, sino que también será una oportunidad para asegurar un lugar en la cita orbital.

El último Sudamericano Sub-20 que se jugó en Colombia

Esta no será la primera vez que el país reciba el campeonato juvenil. La edición anterior organizada en territorio colombiano se disputó en 2023, entre el 19 de enero y el 12 de febrero, con Cali y Bogotá como ciudades anfitrionas.

En aquella oportunidad, la fase de grupos tuvo como escenarios el estadio Pascual Guerrero y el estadio del Deportivo Cali, mientras que el hexagonal final se disputó en El Campín y el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

Brasil se quedó con el título, Uruguay terminó segundo y Colombia ocupó el tercer lugar, resultado que le permitió conseguir la clasificación al Mundial Sub-20 de Argentina 2023.

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Ahora, cuatro años después, el campeonato regresará al país, esta vez con Medellín y Envigado como protagonistas. La expectativa estará puesta en la organización del torneo y en el desempeño de la Selección Colombia, que buscará aprovechar la localía para competir por el título continental y asegurar su presencia en el próximo Mundial.

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