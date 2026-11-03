Un fuerte episodio de tensión se vivió en el fútbol peruano, luego de que el entrenador español Javier Rabanal, director técnico de Cusco FC, protagonizara un enfrentamiento con un periodista durante una conferencia de prensa. El estratega perdió la paciencia por una pregunta sobre su trabajo táctico y terminó levantándose de su silla para confrontar al comunicador.

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El hecho ocurrió después de la derrota 1-0 de Cusco FC frente a Sport Boys, por la fecha 15 de la Liga 1 de Perú. El resultado dejó cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo, especialmente por el rendimiento de sus delanteros y las pocas opciones ofensivas que mostró durante el compromiso.

Precisamente, uno de los periodistas presentes le preguntó a Rabanal por la preparación semanal del plantel y las indicaciones tácticas que les daba a sus dirigidos.

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“Si buscamos a dos delanteros, al 9 y al 11, que ingresaron y no hacen nada, ¿cuál es el trabajo que hace usted en la semana? No he visto mucho patear de afuera, una, dos o tres veces. ¿Qué trabajo táctico emplea usted?”, cuestionó el comunicador.

La consulta no cayó bien en el entrenador, quien respondió de manera contundente: “El trabajo mío es que usted vea el fútbol con los ojos abiertos. Ese es mi trabajo, usted ve el fútbol con los ojos cerrados. Sea respetuoso cuando hace las preguntas“.

Técnico de Cusco FC insultó al periodista y fue a confrontarlo

Lejos de terminar la discusión, Javier Rabanal continuó respondiendo a los cuestionamientos y aseguró que el periodista no conocía el trabajo que adelantaba el equipo durante los entrenamientos en Oropesa, lugar donde el club tiene sus instalaciones deportivas.

“Vaya usted a Oropesa. Oropesa tiene la puerta abierta y usted puede ir a ver el trabajo semanal. Usted no lo ha visto ni una vez en Oropesa. No ha visto un entrenamiento del equipo”, insistió el español.

El intercambio subió de tono cuando ambos comenzaron a responderse. Rabanal acusó al comunicador de hablar desde la ignorancia y le pidió que no le levantara la voz.

Sin embargo, el momento más complicado llegó cuando el entrenador se levantó para abandonar la conferencia y lanzó un fuerte insulto: “Ignorante de mierda”, se escuchó decir al estratega.

El periodista tampoco se quedó callado y le respondió: “Usted será un ignorante”. En ese momento, Rabanal se acercó al comunicador para increparlo, por lo que otras personas que estaban en el lugar tuvieron que intervenir para separarlos y evitar que la discusión pasara a mayores.

😳🇵🇪 Javier Rabanal, entrenador de Cusco F.C., SE LEVANTÓ DE LA CONFERENCIA PARA IR A BUSCAR A UN PERIODISTA. ⚠️ Le habían preguntado CUÁL ERA EL TRABAJO QUE HACE EN LA SEMANA. Rabanal se levantó y le respondió: ‘VAYA A OROPESA A VER EL TRABAJO. IGNORANTE’”. ‼️ https://t.co/gvwYdzS9k5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 2, 2026

Las imágenes del enfrentamiento se difundieron rápidamente en redes sociales y provocaron reacciones por el comportamiento del entrenador durante la atención a los medios de comunicación.

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De esta manera, la derrota ante Sport Boys terminó acompañada de una polémica fuera de la cancha, con un episodio que estuvo cerca de convertirse en una confrontación física entre el técnico y el periodista.

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